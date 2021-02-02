“Луцкий террорист” Кривош не признает вину и требует допросить президента

02.02.2021, 21:02, Новости дня

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В Луцком районном суде состоялось очередное судебное заседание по делу о захвате автобуса с 13-ю заложниками в центре Луцка. Подозреваемому Максиму Кривошу продлили содержание под стражей на 60 суток, пишет “Общественное”.

Во время заседания Кривош подал ходатайство к стороне обвинения, чтобы к делу приобщили допрос в качестве свидетеля президента Владимира Зеленского и генерала Нацполиции Евгения Коваля, который вел переговоры с Кривошом 21 июля 2020.

Подозреваемый в суде не признал свою вину.

“Не признаю абсолютно. То есть, вину перед судом, перед системой, перед властью я не признаю и никогда не признаю. Есть другая вина – перед заложниками. Но это мое личное дело”, – сказал Кривош.

Во время заседания мужчина написал вопрос на бумаге: “Что ты можешь один?”. К кому именно адресовано обращение – не сказал, отмечает “Общественное”.

2 февраля истекает срок досудебного расследования по делу. Следователь СБУ Иван Ляшук просил суд продлить его срок. Сейчас идет стадия ознакомления с материалами уголовного производства. Не все пострадавшие успели с ними ознакомиться.

Утром 21 июля в Луцке вооруженный гранатами и огнестрельным оружием Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Он угрожал применить взрывчатку. Вечером террорист сдался после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из его условий.

СБУ начала уголовное производство по ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины. В Единый реестр досудебных расследований также внесены сведения о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

В июле 2020 Кривош объявлял голодовку, протестуя против условий содержания.

В конце ноября 2020 Кривоша по решению суда принудительно поместили в спецотделение Львовской психиатрической больницы. Врачи провели очередную судебно-медицинскую экспертизу, в результате которой признали Кривоша вменяемым.

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