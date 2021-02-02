10 украинских аэропортов принимают электронные паспорта вместо бумажных документов – Криклий

02.02.2021, 21:02, Новости дня

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В Украине уже 10 аэропортов принимают электронные паспорта через мобильное приложение “Дія” вместо бумажных документов. Об этом в Telegram 2 февраля сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

В этом числе аэропорты “Киев” и Борисполь, а также николаевский, запорожский, ивано-франковский, львовский, одесский, харьковский и херсонский аэропорты.

Сегодня к этом списку добавился аэропорт “Днепропетровск”.

“Как это работает? По прибытии в аэропорт на пункте контроля авиабезопасности пассажир должен открыть приложение на смартфоне и показать экран для считывания QR-кода. После этого ему будет разрешено совершить полет. Путешествуем по Украине удобно и безопасно!” – написал Криклий.

Мобильное приложение “Дія” запустили 6 февраля 2020 года. 15 апреля правительство одобрило постановление об электронных паспортах в приложении “Дія”: электронные аналоги документов получили такую же юридическую силу, как и бумажные или пластиковые.

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