 

Шендерович: Когда убийцы сажают человека, которого они пытались убить, а он выжил, – это Россия

02.02.2021, 21:02, Новости дня
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Важно понимать вещи правильно.

Когда опозорившемуся мудаку прилюдно говорят, что он опозорившийся мудак, – это либеральный террор. 

Когда детины в масках избивают на улицах мирных граждан (или врываются к ним в квартиры и переворачивают все вверх дном), а потом волокут в застенки – это правопорядок и торжество закона.

Когда убийцы сажают человека, которого они пытались убить, а он выжил, – это Россия, на которую с надеждой смотрит весь мир.   

Когда на суд приходят иностранные дипломаты – это циничное вмешательство в наши внутренние дела.

Ну, и далее по списку: война – это мир, правда – это ложь…

Мы приехали. Просьба освободить вагоны – или всем оставаться на своих местах.

Источник: Виктор Шендерович / Facebook

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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