Гармаш: Как работа ТКГ может быть эффективной, если Россия уже 148-е заседание пытается подменить стороны конфликта на Донбассе?

02.02.2021, 21:02, Новости дня

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На рабочей группе минской ТКГ по политическим вопросам сегодняшний день сурка полностью оправдал свою репутацию. 148-е заседание Россия пытается подменить стороны конфликта, заявляя, что не она, а ОРДЛО является “второй стороной в конфликте с Украиной”.

Попытка подменить сторону конфликта, а соответственно и переговоров, проявляется даже в сознательной (не могут же провалами в памяти страдать одновременно все представители РФ…) подмене понятия “трехсторонняя контактная группа” на несуществующую “контактную группу”, “ОРДЛО” – на отсутствующий в минских документах “Донбасс”.

Представитель РФ в подгруппе договорился до того, что назвал “превышением полномочий” заявление руководителя украинской делегации в подгруппе Андрея Костина, напомнившего, что именно Россия является второй стороной конфликта с Украиной…

Так о чем мы говорим? Как работа ТКГ может быть эффективной в политическом урегулировании конфликта, если стороны переговоров пользуются разными терминологиями и по-разному видят сторон конфликта?.. И этот день сурка в “Минске” длится уже шесть лет…

Источник: Сергей Гармаш / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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