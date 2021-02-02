Меркель назвала позитивными данные о российской вакцине от COVID-19

02.02.2021, 21:00, Новости дня

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, что в ЕС будут рады всем вакцинам, получившим одобрение Европейского агентства по лекарственным препаратам, так как это поможет быстрее справиться с пандемией коронавируса.

«Мы говорили: каждому, кто получит одобрение от европейского регулятора, здесь рады. Я говорила об этом с российским президентом [Владимиром Путиным]», – цитирует слова канцлера ТАСС. Меркель также подчеркнула, что данные российской вакцины от коронавируса хорошие.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала решение ЕС отказаться от выдачи экстренных разрешений на регистрацию вакцин от коронавируса, признав впоследствии, что эти меры сказались на скорости вакцинации в Германии и в Евросоюзе.

В минувшее воскресенье министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что условием для применения вакцин из РФ и Китая в Евросоюзе является сертификация со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA). 22 января президент РФ Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем противодействие распространению коронавирусной инфекции, возможность использования и совместного производства вакцин. Днем ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Евросоюза. Ранее постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европе. 20 января Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) подтвердило получение заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины «Спутник V». Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки.