 

Президент Аргентины попросил Россию обеспечить снабжение Латинской Америки «Спутником V»

02.02.2021, 21:00, Новости дня
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Президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным высоко оценил вакцину от коронавируса «Спутник V» и попросил Россию гарантировать снабжение Аргентины и всей Латинской Америки российским препаратом, сообщила пресс-служба администрации главы государства.

Фернандес подчеркнул, что вакцинация «Спутником V» в Аргентине «демонстрирует отличные результаты и проходит без осложнений». «Президент попросил у своего российского коллеги помощи, чтобы гарантировать снабжение Аргентины и Латинской Америки вакцинами», – передает сообщение президента Аргентины ТАСС.

Глава государства заявил, что готов приехать в Россию. «Во время разговора Путин пригласил президента Фернандеса посетить Россию, и глава государства заверил, что он приедет, поскольку отношения между странами играют для него приоритетную роль», – отмечается в сообщении.

Фернандес также «попросил у Путина, чтобы РФ поддержала предложение Аргентины» по урегулированию задолженности перед Международным валютным фондом.

Напомним, 10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. Всего Аргентина приобрела 30 млн доз «Спутника V». 23 декабря Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины.

Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в южноамериканскую республику 24 декабря 2020 года. 16 января в Аргентину доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 20 января в Аргентине одобрили использование «Спутника V» для вакцинации лиц старше 60 лет. После этого «Спутником V» привились президент Аргентины Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер. Президент Аргентины поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поставку российской вакцины «Спутник V» в южноамериканскую республику.

27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V».



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