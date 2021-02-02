Мнение: О второй, ещё более жёсткой посадке Навального

02.02.2021, 20:54, Разное

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Итак, долгое ожидание сегодняшнего вердикта Симоновского суда завершилось… ожидаемо.

Наверное, и странно было бы рассчитывать на иной исход этого резонансного дела. В любом случае, высокие покровители, вмешивавшиеся уже не раз, на этот раз не помогли. И в итоге популярного российского оппозиционера и никому не нужного блогера Алексея navalny Навального…

…всё же отправляют в колонию общего режима на 3,5 года за вычетом сроков домашнего ареста и нынешнего расширенного задержания.

Формально законные основания к тому действительно были, в том числе и не связанные с госпитализацией берлинского пациента. Поэтому суд усмотрел ровно так, как и просил прокурор.

По первым впечатлениям, защита выступила довольно слабо. Впрочем, давать юридическую оценку этому судебному процессу совершенно бессмысленно. Она в любом случае будет политической.

Конечно, ещё остаётся апелляционная инстанция – помнится, в «Дело Кировлеса» именно на этом этапе в последний момент вмешался некто очень властный. Но сейчас далеко не 2013 год, и генеральная линия просматривается вполне ясно. Её прочертили шеренги космонавтов и вереницы автозаков не раз и не два.

С другой стороны, термин «басманное правосудие» не вчера появился. И те, кто 15 лет назад приветствовали приговор, а точнее сговор по делу Михаила Ходорковского, сейчас пожинают плоды той радости. А те, кто восприняли его равнодушно, – сталкиваются с последствиями своего равнодушия.

Да, всё начинается с разрушения независимости судебной системы, о чём вообще большинство людей очень мало задумываются. В надежде, что их, сирых и маленьких, её каток не коснётся. Но мы живём в стране, где на всю мощь работает «бешеный принтер», благодаря которому любой абсурд, любая дикость могут внезапно обрести силу закона, а незыблемые правила и твёрдые обещания – оказаться пересмотренными в любой момент и даже задним числом. Поэтому очень даже запросто признан виновным может быть даже случайный прохожий или заурядный физкультурник – лишь за то, что оказался в неудачном месте в неудачное время.

В общем, разве кого-то удивил сегодняшний приговор Алексею Навальному?

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