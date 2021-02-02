 

Мнение: Мутное дело

02.02.2021, 20:50, Разное
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Продолжаю недоумевать, почему решили снова вывалить на публику грязное белье, на которое очень похоже мутное «дело Ив Роеше», и именно по этому делу решили отправить на нары Алексея Навального?

Написал колонку, почему «Дело Ив Роше» – мутное.

А днем у здания Мосгорсуда был в эфире «Дождя» и разговор был о той же самой мутности «дела Ив Роше».

На снимке: Алексей Навальный в Мосгорсуде. Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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