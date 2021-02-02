Мнение: Мутное дело
02.02.2021, 20:50,
Разное
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Продолжаю недоумевать, почему решили снова вывалить на публику грязное белье, на которое очень похоже мутное «дело Ив Роеше», и именно по этому делу решили отправить на нары Алексея Навального?
Написал колонку, почему «Дело Ив Роше» – мутное.
А днем у здания Мосгорсуда был в эфире «Дождя» и разговор был о той же самой мутности «дела Ив Роше».
На снимке: Алексей Навальный в Мосгорсуде. Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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