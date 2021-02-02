 

Любовница женатого – Личное мнение

02.02.2021, 20:46, Разное
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Полину Гагарину, которая в конце прошлого года развелась с неудачливым в плане финансов фотографом, обвиняют теперь в связи с женатиком.

Действительно, на Новый год Полина на частном самолёте улетела отдыхать на Мальдивы в сопровождении саунд-продюсера Вовы Чиняева. А он, вроде как, вполне официально женат.


Фото: Соцсети

Ах ты ж, сучка крашена! Мужей чужих уводить будешь?!

Что примечательно для меня? Самого Чиняева никто не обвиняет. Ну, не принято в России так — всегда виновата баба.

А так ли это на самом деле?

Разве Полина давала клятву жене Владимира? Разве она обещала хранить верность до гроба?

Нет, это делает муж, но никак не разлучница. У любовницы женатого мужчины нет никаких моральных обязательств по отношению к его жене.

Нет, ну серьёзно, разве она что-то должна какой-то левой бабе?

Полине понравился Владимир. Так бывает, она имеет на это право, потому что свободная женщина. То, что у него есть жена, проблема не Гагариной, а Чиняева и его супруги.

Так за что же обвинять Полину по факту?

«Не стыдно с женатым мутить?»

«Ну правильно сама семью не смогла построить ,теперь в чужую лезит».

«Ещё одна Ш с женатым мужиком».

Полина прячется, чтобы её не запалили с Вовой. На неё льют помои в сети комментаторши, чьи мужья изменяют им.

К чему это я? Ах, да: если ваш козёл пасётся на чужой лужайке, проблема не в лужайке, а в нём самом. Хватит уже обвинять «московких давалок» — любовница вашего мужа вам ничего не должна и ни в чём перед вами не виновата.

Трахаться или нет с женатым — личный выбор, и осуждать за него свободную женщину просто тупо. Хватит искать на страницах паспорта гарантию того, что вам не изменят.

Изменят, потому что вполне имеют на это право. И уж тем более, любовница вашего мужа так вообще ничего не должна вам.

Хотите поспорить со столь очевидным выводом?

Источник: Лена Миро



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