Суд приговорил Навального к трём годам домашнего ареста в СИЗО-1

02.02.2021, 20:31, Разное

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Сегодня в Симоновском суде Москвы огласили приговор по делу Алексея Навального.

Судья Наталья Репникова приговорила оппозиционера к 3 годам домашнего ареста. Отбывать наказание осуждённый будет в своей камере в СИЗО «Матросская тишина».

ФСИН и прокуратура попросили суд посадить Навального на 3,5 года в колонию общего режима. По их доводам гражданин регулярно пропускал регистрацию в уголовной инспекции, нарушал общественный порядок и даже отдыхал в Германии.

Судья учла в постановлении смягчающие обстоятельства подсудимого: «Состояние комы А. А. Навального затрудняло физическое осуществление его обязанностей перед федеральной службой исполнения наказания. Установленный факт не отрицает вины и возможности гражданина регистрироваться в инспекции в случае крайней необходимости, но служит поводом для уступок в судебном решении».

Исходя из этого суд удовлетворил требования стороны обвинения лишь частично: на 6 месяцев снизил срок и вместо колонии назначил домашний арест. Правда отбывать его Навальный будет в камере СИЗО, которую указал в начале судебного заседания в качестве фактического места проживания.

– Осуждённым не было предоставлено других данных, а иной информации у суда нет, — объяснила решение Наталья Репникова.

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