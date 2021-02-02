Мнение: Индекс военной мощи, что погубило Трампа и УАЗ «Патриот» в США

02.02.2021, 20:20, Разное

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1. На Западе весьма своеобразно считают показатель военной мощи стран мира: чем меньше значение индекса, тем больше мощь. Это выглядит контринтуитивно: без пояснения, глядя на одни только цифры, можно подумать совершенно обратное. Согласно мнению западных экспертов, Россия находится на первом месте в Европе и на втором в мире по силе своей армии:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/na-zapade-nazvali-samye-moscnye-strany-evropy-na-2021-god-600d35bdcdf9ab055af0df91

Эксперты портала Globalfirepower рассчитывают специальный индекс огневой мощи стран мира (для 139 стран на 2021 год) на основе 50 различных показателей, начиная с количества военной техники и её боеспособности и заканчивая показателями обеспечения ресурсами и стратегическим положением. Единственное, что не входит в этот рейтинг — ядерное оружие, т.к. им обладают всего несколько стран. Вот как сформировался топ-5 самых мощных стран Европы (в скобочках указано место в мире):

Россия — 0.0791 (2-е место в мире),

Франция — 0.1681 (7-е место),

Великобритания — 0.1997 (8-е место),

Турция — 0.2109 (11-е место),

Италия — 0.2127 (12-е место).

Проще говоря, эксперты полагают, что российские вооружённые силы очень сильны даже без ядерного оружия. С одной стороны, это радует. С другой стороны, Франция и другие европейские страны также кое-что могут в военном плане. Если месье Макрон осуществит свои амбициозные планы по созданию единой европейской армии, у нас может появиться на Западе потенциальный противник невероятной мощи.

2. До начала 2020-го у Дональда Трампа, несмотря на всю его скандальность, были отличные шансы переизбраться на второй срок со значительным перевесом по количеству голосов, что позволило бы исключить поражение на выборах из-за фальсификаций. Экономические показатели США за счёт торговой войны и набора госдолга в 2018-2019 годах были сравнительно неплохие.

К счастью или к сожалению, Трампу не повезло. Коронавирусный спад смешал все его планы, вогнав США в такой кризис, с которым большинство современных американцев никогда ранее не сталкивалось:

https://lenta.ru/news/2021/01/28/usa/

ВВП США упал на 3,5 процента в прошлом году, показав худший результат со времен Второй мировой войны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на американское министерство торговли.

Экономика страны испытала значительное падение впервые с мирового финансового кризиса 2008 года: тогда ВВП упал на 2,5 процента.

В четвертом квартале, по первоначальной оценке, ВВП вырос на четыре процента в годовом выражении, а в третьем — на рекордные 33,1 процента (и на 7,4 процента в квартальном). В первом квартале ВВП страны сократился на пять процентов, а во втором — на рекордные 31,4 процента.

Ущерб США от пандемии коронавируса оценивается в 16 триллионов долларов, отметил бывший министр финансов страны Лоуренс Саммерс. Около половины этой суммы связано с потерями ВВП в результате карантина и приостановки работы некоторых секторов экономики.

Также США оказались не готовы к приходу коронавируса. Общее число смертей от ковида к настоящему времени составляет там около 450 тысяч человек, что значительно опережает показатели других стран.

Администрация Трампа пыталась смягчить эпидемию, сделано было не так уж мало. ТЕм не менее первоначальная пренебрежительная реакция Трампа на коронавирус дорого ему стоила в плане отношения избирателей.

3. Американцы хвалят наши автомобили. Более конкретно хвалят УАЗ Патриот, который продаётся в США под названием Bremach Taos. Дескать, и кузов с оцинковкой, и бескомпромиссный полный привод, и всё это за жалкие 2 миллиона рублей:

https://zen.yandex.ru/media/promashini/amerikancy-v-vostorge-ot-nashego-uaz-patriot-chto-pishut-amerikanskie-jurnalisty-600e745241733326ebfd3b21

Четырехдверный внедорожник компактен, но построен как танк. Taos имеет впечатляющий 21-сантиметровый клиренс благодаря 18-дюймовым легкосплавным дискам Sahara без установленного подъемного комплекта. Кроме того, внедорожник может преодолевать брод глубиной более полуметра, поэтому переход через любую реку не должен стать проблемой для этого компактного внедорожника. Крепкий корпус Taos означает, что он может выдерживать все виды внедорожных обязанностей, которые вы можете на него возложить.

Кстати, вы обратили внимание, как сдулись в последние 10 лет ненавистники российского автопрома? Ещё в 2010 году они взахлёб распространяли пасквили и анекдоты про АвтоВАЗ, а сейчас уже предпочитают обходить неприятную для них тему стороной.

Впрочем, готов поспорить, что для новости про УАЗ любители иностранного сделают исключение. Кто-то напишет, что переводчик что-то напутал с переводом. Другие скажут, что американские журналисты были куплены с потрохами, иначе им бы и в голову не пришло писать столь хвалебный обзор на российский автомобиль. Третьи соврут, что уазики производятся в Китае, тогда как в России на почти готовый автомобиль только привинчивают шильдики и дворники.