 

Продажи автомобилей класса люкс в РФ снизились на 15%

02.02.2021, 20:12, Новости дня
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Сегодня стало известно, что в РФ за 2020 год существенно уменьшилось количество продаж люксовых автомобилей.

В частности, за минувший год общее количество проданных роскошных моделей достигает 1100 единиц, тогда как этот результат демонстрирует падение на 15%. Вместе с тем за 2019 год этот результат достигает 1,3 тысячи машин, что соотносят с последствиями от пандемии коронавируса. В числе лидеров по количеству продаж люксовых машин остается модель Mercedes-Benz Maybach S-Class, которую выбрали свыше 380 россиян.

На втором месте остаются британские автомобили от компании Bentley с результатом 299 единиц за минувший год. В тройку самых продаваемых люксовых машин также попали модели Rolls-Royce, которые продали в количестве около 200 единиц.



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