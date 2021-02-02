Audi назвала рублевые цены RS 6 Avant и RS 7 Sportback

02.02.2021, 20:12, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Известная компания Audi объявила цены на обновленные модели универсала RS 6 Avant и лифтбэка RS 7 Sportback на рынке России.

Приобрести универсал станет возможным у местных дилеров по цене от 9,3 миллионов рублей, тогда как «заряженный» лифтбэк будет продаваться от 9,7 миллионов рублей. Кроме того, до конца 2020 года уже приступили к приему предварительных заказов на автомобили, имеющие двигатели с отдачей свыше 600 л.с. Ранее эксперты констатировали, что такой же двигатель уже используется в популярном кроссовере RS Q8.

Напомним, инженеры установили максимальную скорость универсала 250 км в час, однако в максимальной модификации этот параметр увеличивается от 305 км в час. Более точные параметры производительности пока не анонсированы.