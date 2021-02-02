Мнение: Уровень бедности 2013-2020. Украина, Россия, США, Китай

02.02.2021, 20:10, Разное

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О еще одном несомненном достижении евромайдана. Завидуйте.

2013-й год.

По словам заведующей отделом исследования уровня жизни Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Людмилы Черенько, около 10-12 % населения Украины находится за чертой бедности. Об этом сообщает Газета.ua.

"Достаточно небольшой процент людей состоятельных – таких у нас примерно 5 % населения. 10-12 % – это люди крайне бедные. Еще 12-15 % – это люди, которые находятся недалеко от границы бедности, не дотягивая до средних общественных стандартов. Далее идет большая группа, которая составляет 40-50 % населения: это люди, которые имеют неопределенный социальный статус. И только около 20 % составляет группа, которая должна была стать основой для формирования среднего класса", – сказала Черенько.

Она отметила, что такое распределение характерно для обществ, переживающих переходный период.

https://rus.lb.ua/society/2013/11/18/241616_kazhdiy_desyatiy_zhitel_ukraini.html – цинк

2021-й год.

Более половины украинцев живут за чертой бедности — замспикера ВР Кондратюк

Исследования международных организаций показали рост уровня бедности в Украине в 2020 году на 50% и на текущий момент составляет более 19 млн человек. Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк во время заседания Согласительного совета, сообщает «Укринформ».

«По данным многих международных организаций, уровень бедности в Украине вырос до 50%, за чертой бедности находится около 19 миллионов украинцев. Поэтому Верховная Рада должна поставить перед правительством задачу срочно утвердить стратегию и комплекс мер по борьбе с бедностью в Украине до 2030 года», — отметила Кондратюк.

https://thepage.ua/news/bolee-poloviny-ukraincev-zhivut-za-chertoj-bednosti – цинк

За это стоял майдан.

На тему – "А вот в России…"

2013-й год

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2013 году по сравнению с 2011 годом выросла на 0,3 млн, или на 1,9%, и составила 15,9 млн человек. Такие предварительные данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По состоянию на конец 2013 года численность малоимущих составляла 11,1% от общей численности населения, в конце 2012 года уровень бедности составлял 10,9%.

http://www.finmarket.ru/life/news/3675750 – цинк

2021-й год

На фоне спада реальных располагаемых доходов численность россиян, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, по итогам января—сентября 2020 года достигла 19,6 млн человек, или 13,3% от всего населения. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года (19,2 млн человек, или 13,1%

https://www.rline.tv/news/2021-01-29-v-2020-godu-chislo-bednykh-v-rossii-vyroslo-do-19-6-millionov-chelovek-2020-godu/ – цинк

И еще на тему "А вот зато в США…"

2013-й год

Численность американцев, живущих за чертой бедности, в 2013 году составила 45,3 млн человек, или 14,5% от общей численности населения. Годом ранее за чертой бедности находились 15% жителей США.

https://republic.ru/posts/l/1158694 – цинк

2021-й год

Почти 8 млн американцев с мая 2020 года оказались за чертой бедности, сообщает BBC.

Уровень бедности в США продолжает расти. На прошлой неделе около 900 тыс. американцев подали новые заявки на пособие по безработице, что является самым высоким показателем с августа текущего года.

Между политиками в Вашингтоне уже несколько месяцев возникают разногласия по поводу государственной помощи потерявшим работу на фоне пандемии коронавируса. Переговоры замедляются из-за предстоящих президентских выборов в США и споров вокруг назначения нового верховного судьи.

Этой весной, когда пандемия лишила работы более 20 млн американцев, правительство США утвердило более 3 трлн долларов в качестве денежной помощи. На некоторое время уровень бедности в США удалось снизить, однако к лету этот показатель снова начал расти. По подсчетам исследователей Колумбийского университета, по состоянию на сентябрь 2020 года уровень бедности в США составил 16,7%, по сравнению с 15,3% в феврале и 14,3% в мае.

https://www.belta.by/world/view/za-chertoj-bednosti-v-ssha-okazalis-pochti-8-mln-chelovek-411307-2020/ – цинк

Ну и Китай.

По данным Всемирного банка, с 2012 года уровень бедности в Китае упал с 10,2 до 0,6% в 2019 году, остальное сделано в этом.

По оценке Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, за последние 10 лет эта страна внесла и наибольший из всех остальных вклад в глобальное сокращение бедности, на Китай приходится 70%!

https://www.rline.tv/news/2020-12-14-kitay-vypolnil-zadachu-po-likvidatsii-bednosti-v-strane/ – цинк

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