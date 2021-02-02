 

В МИД Китая прокомментировали санкции против инвесторов “Мотор Січ”

02.02.2021, 20:10, Новости дня
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Китай выступает против односторонних санкций иностранных правительств в отношении китайских предприятий и надеется, что Украина будет защищать права китайских инвесторов, заявил спикер Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь на брифинге 1 февраля. Об этом сообщается на сайте МИД Китая.

“Китай, как всегда, выступает против односторонних санкций иностранных правительств в отношении китайских предприятий. В то же время, мы просим китайские предприятия соблюдать законы при ведении бизнеса за рубежом. Надеемся, что украинская сторона будет защищать законные права и интересы китайских предприятий и инвесторов”, – сказал спикер.

ПАО “Мотор Січ” – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. 

В апреле 2018 года Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 56% акций “Мотор Січі”, которые принадлежат иностранным инвесторам. До окончания досудебного расследования суд запретил любые действия с арестованными активами, которые могут привести к смене их владельца. Акции находятся под арестом до сих пор.

В 2019 году бывший акционер компании Вячеслав Богуслаев подтвердил агентству “Укринформ”, что продал предприятие китайской компании. По словам бизнесмена, китайцы обязались в течение двух лет инвестировать в предприятие $250 млн.

Антимонопольный комитет Украины несколько раз отклонял заявку китайских инвесторов на покупку “Мотор Січі”. Компания Skyrizon пыталась получить такое разрешение совместно с компанией DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского. После того как АМКУ в ноябре 2020 года отклонил очередную заявку, китайская компания заявила, что намерена отсудить у государства Украина $3,5 млрд из-за потерянных инвестиций в “Мотор Січ”.

Против продажи ПАО “Мотор Січ” китайским инвесторам выступали США. Во время визита в Украину в 2019 году тогдашний советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что постарается убедить украинские власти, что сотрудничество с Китаем опасно.

15 января 2021 года бюро промышленности и безопасности министерства торговли США включило Skyrizon в список “конечных военных пользователей, для которых установлен специальный режим сотрудничества с американскими компаниями”. В ответ в компании заявили о недопустимости политизации торгово-экономических отношений и необоснованного давления на предприятия из Китая.

Зеленский 28 января подписал указ о введении санкций против китайских инвесторов “Мотор Січі”: Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, Beijing Xinwei Technology Group. 

Китайский инвестор назвал санкции “варварским грабежом”.

1 февраля издание ZN.UA. со ссылкой на свои источники сообщило, что МИД Украины получил ноту от МИД КНР, в котором Китай высказал обеспокоенность действиями украинских властей в отношении китайских инвесторов “Мотор Січ”, в частности, применением санкций против китайских компаний и их менеджмента.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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