 

Украина, Грузия и Молдова попросили ЕС углубить интеграцию

02.02.2021, 20:10, Новости дня
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Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы в совместном открытом письме к руководству Европейского союза призвали к новому этапу сотрудничества в рамках программы Восточное партнерство и углублению интеграции. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, его коллега из Грузии Давид Залкиани и  Молдовы Аурелиу Чоко убеждены, что Восточное партнерство “должно надлежащим образом учитывать европейские стремления Украины, Грузии и Молдовы и ввести амбициозный подход для углубления их интеграции с ЕС”.

“Открытие новых горизонтов сотрудничества для наиболее заинтересованных и преданных европейскому вектору развития государств-партнеров будет способствовать их более тесному политическому, экономическому и секторальному сближению с ЕС. Адаптация Восточного партнерства к новым реалиям и потребностям его государств-участников необходима для укрепления трансформационного потенциала этой инициативы и стабильности в регионе”, – говорится в письме.

Страны также заявили о необходимости развития сотрудничества с Евросоюзом в таких сферах как транспорт, энергетика, цифровой рынок, зеленая экономика, здравоохранение и безопасность сотрудничества.

“Дифференцированный подход Украины, Грузии и Молдовы не отрицает преданности целостности и инклюзивности Восточного партнерства, признание важного стратегического значения инициативы для всех шести государств-участников и региона в целом”, – указано в письме.

Документ направили верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, еврокомиссару по вопросам расширения и политики соседства Оливеру Варгейи и главам МИД стран, входящих в состав Евросоюза.

“Восточное партнерство” — проект Евросоюза, имеющий основной заявленной целью развитие интеграционных связей ЕС с шестью странами бывшего СССР: Украиной, Молдовой, Грузией, Азербайджаном, Арменией и Беларусью.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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