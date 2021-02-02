 

Лучше Путина – Личное мнение

02.02.2021, 19:56, Разное
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Многие из вас хотят видеть какую-то альтернативу Путину — того, кто, по-вашему, будет лучше него. Сегодня я подумала и вот что решила: альтернатива Путину есть.


Фото: Моё

Да, вы всё правильно поняли: лучше Путина — только я.

Володин как-то сказал: «После Путина будет Путин». Он опять неправильно выразился. После Путина, если вести себя хорошо, не грешить и питаться правильно, страну возглавлю я — так вам, многострадальный народ, повезёт наконец впервые в истории государства.

Правда, дело это нескорое. Вы меня ещё лет 13 не изберёте, а, может, и все 15. В зависимости от того, в каком возрасте меня накроет климакс: в 52 или в 55.

Пока не стану царственной старухой, у меня — половозрелой, фертильной самки — шансов стать вашей Президентшей тупо нет. Вы таких женщин боитесь и правильно делаете. Вы ж дебилы.

Вам важна картинка: сутулый блондин с квадратной челюстью, сиськами и облезлой женой-прикрытием с такими же жёлтыми, как у вас зубами. Это для вас идеальная семья — как Пугачёва с Галкиным, от которых вы прётесь.

У вас — ровно та альтернатива Путину, которую вы заслужили. Вы — чмошники, и альтернатива у вас — соответствующая: Алёшка-дурак, мечтающий своровать не только в Кирове лес, но и вообще всё страну.

До меня — красивой, сильной, умной женщины в качестве царицы — вы, жалкие лузеры и вяложопые истерички, тупо не доросли пока.

Что ж. Растите. Старайтесь. Умнейте. Из неудачников превращайтесь в удачников.

И вот тогда, может быть, я соглашусь сесть на трон. Мне, пожалуй, будет интересно стать царицей умных, красивых, успешных людей. Впрочем, для этого вы должны приползти ко мне на коленях, бить челом в пол и молить:

«Елена Владимировна, пожалуйста, снизойди и стань нашей царицей на веки вечные. Будь нашей матушкой. Стань нашим Законом и Конституцией. Справедливостью. Религией. Не побоюсь слова — Мировоззрением.
Мы тебе уже и дворец в Геленджике построили, и себе хипстеркие бороды сбрили, и в своих жизнях порядок навели. Ты только снизойди».

А пока вы мне неинтересны — тупые, ленивые, жадные. Бараны, как вас когда-то назвал Навальный (хоть что-то верное ляпнул в кои-то веки)! От вас — один головняк, никакой радости, и пусть с вами возится Путин до моего климакса.

Он — добрее меня, ему вас — дебилов — жалко.

Но когда дорастёте, я соглашусь стать вашей царицей, и тогда Путин покажется вам, по сравнению со мной, ягнёнком и ласковой пандочкой.

Это единственное, что я могу вам уже сейчас гарантировать. Вы на того Путина при мне тайно молиться станете, бегать к нему на дачу и на коленях просить Г-спода нашего вернуть добренького президента назад, когда я вас всех по закону заставлю жить.

Те, кто не успел стать до меня красивым, умным и честным, при мне с голой жопой окажется на лобном месте — буду самолично пороть. Верну смертную казнь для казнокрадов. Для воров — каторгу. Для смутьянов — галеры.

Нет галер давно, говорите, вспомнив учебник истории 5-го класса? Чрезмерно умные их и построят.

Всосали, бездельники?

Короче, тьфу на вас, мелкие уроды. Расстраиваете вы меня. Не хочу благодать на вас призывать и брать под своё управление.

А другой альтернативы Путину нет, потому что опять бузить начнёте или вас обворуют, как в 90-х мошенники.

Источник: Лена Миро



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