В РФПИ пообещали обеспечить «Спутником V» 700 млн человек в 2021 году

02.02.2021, 19:44, Новости дня

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Россия в 2021 году сможет предоставить вакцину от коронавируса «Спутник V» 700 млн человек, сообщил RT генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Есть некоторые ограничения по производству, поэтому в этом году, скорее всего, сможем обеспечить вакциной только около 700 млн человек», – передает слова Дмитриева ТАСС.

По словам гендиректора РФПИ, страны, планирующие приобрести «Спутник V», смогут получить препарат в мае или июне. Дмитриев отметил, что фонд работает сейчас с другими производителями вакцин, в частности с компанией AstraZeneca для того, чтобы повысить эффективность ее препарата. По мнению главы РФПИ, весной РФ выйдет на максимальные производственные мощности за рубежом. Также он считает, что в США и Европе вакцинация завершится к сентябрю этого года, а многие другие страны продолжат прививать население и в следующем году.

Ранее Дмитриев заявил о скорой регистрации вакцины «Спутник V» в Индии.

На данный момент российский препарат зарегистрировали в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении.

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