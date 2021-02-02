Стало известно о возможной причине замены судьи по делу Навального

02.02.2021, 19:44, Новости дня

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Замена судьи Юлии Окуневой при рассмотрении дела о замене российскому блогеру Алексею Навальному условного срока на реальный могла произойти из-за давления на нее еще до начала процесса со стороны иностранного издания The Insider. Предположительно, что это связано с тем, что родственники судьи работают во ФСИН.

Публикация в The Insider была сделана 12 января 2021 года. В ней авторы приводят данные о судье и ее родственниках, в том числе о принадлежащем им имуществе. Таким образом, нарушена статья 294 УК РФ, согласно которой вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия является уголовным преступлением, передает Life.

Также нарушена статья 137 УК РФ о незаконном собирании или распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространении этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ.

Во вторник стало известно о замене судьи по делу Навального: вместо Юлии Окуневой была назначена Наталья Репникова. Окунева была переведена из судей в помощники судьи, передает «Коммерсант».

Во вторник в Мосгорсуде проходит выездное заседание, где будет рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше».

Сам блогер в суде представился индивидуальным предпринимателем. «Работаю в ИП Навальный», – сообщил он, отвечая на вопросы судьи Натальи Репниковой.

ФСИН попросила суд заменить условное наказание Навальному на 3,5 года колонии. Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».

На заседание Мосгорсуда приехало большое количество дипломатов из иностранных государств. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского Навального является вмешательством во внутренние дела страны.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил иностранных дипломатов, приехавших на суд над Алексеем Навальным, о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и давления на суд.

Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.