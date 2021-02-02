 

Стало известно о возможной причине замены судьи по делу Навального

02.02.2021, 19:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Замена судьи Юлии Окуневой при рассмотрении дела о замене российскому блогеру Алексею Навальному условного срока на реальный могла произойти из-за давления на нее еще до начала процесса со стороны иностранного издания The Insider. Предположительно, что это связано с тем, что родственники судьи работают во ФСИН.

Публикация в The Insider была сделана 12 января 2021 года. В ней авторы приводят данные о судье и ее родственниках, в том числе о принадлежащем им имуществе. Таким образом, нарушена статья 294 УК РФ, согласно которой вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия является уголовным преступлением, передает Life.

Также нарушена статья 137 УК РФ о незаконном собирании или распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространении этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ.

Во вторник стало известно о замене судьи по делу Навального: вместо Юлии Окуневой была назначена Наталья Репникова. Окунева была переведена из судей в помощники судьи, передает «Коммерсант».

Во вторник в Мосгорсуде проходит выездное заседание, где будет рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше».

Сам блогер в суде представился индивидуальным предпринимателем. «Работаю в ИП Навальный», – сообщил он, отвечая на вопросы судьи Натальи Репниковой.

ФСИН попросила суд заменить условное наказание Навальному на 3,5 года колонии. Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».

На заседание Мосгорсуда приехало большое количество дипломатов из иностранных государств. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского Навального является вмешательством во внутренние дела страны.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил иностранных дипломатов, приехавших на суд над Алексеем Навальным, о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и давления на суд.

Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11 / Ветеран ФСБ назвал позволившие полковнику МВД Дагестана годами работать на террористов причины

22.11 / В Греции зафиксирован рекорд суточной смертности от коронавируса

18.12 / Guardian – король Швеции признал, что мягкая стратегия борьбы с Covid-19 была ошибкой

12.09 / В РФ за сутки выявили 5,4 тыс. случаев коронавируса

03.11 / Дегтярев призвал снизить стоимость жилья в Хабаровском крае

26.11 / Эксперты ожидают презентации нового смартфона Samsung Galaxy S21

27.12 / Шмыгаль прогнозирует Украине почти 5% роста экономики в 2021 году

20.01 / Байден пересмотрит ряд указов Трампа в первый же день на посту президента

22.01 / Венгрия зарегистрировала вакцину «Спутник V»

30.06 / ЕС и Тбилиси осудили нападки грузинской оппозиции на немецкого посла

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска