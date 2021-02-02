Мнение: Стоимость шагов
02.02.2021, 19:40,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Вот такую тему давайте обсудим, чтобы перейти к главной.
Каждый жест, шаг, обращение в вашу сторону с точки зрения поля имеют определенную значимость.
Значимость любого движения в поле измеряется в единых полевых единицах.
Эти единицы – шары.
Многие читающие блог привыкли считать, что шар – это что-то вроде комплимента, выражение симпатии, хотя я несколько раз поясняла, что шар имеет более широкое значение: им измеряется валентность всех образований в поле.
Пока мы не будем разбираться, чем шар в значении “единица значимости” и шар в значении “выражение симпатии” отличаются друг от друга (почти ничем).
Давайте пока просто считать, что мы измеряем движения человека к вам и ваше к нему в единых единицах. И каждое движение имеет определенную значимость или стоимость. Она бывает положительной и отрицательной, большой и маленькой и ее можно выразить в конкретных цифрах. Что мы делать не будем, поскольку нам хотя бы пока научиться отличать очень большое от очень маленького.
Это сложная тема и, как вы догадываетесь, мы сейчас немного ползем в сторону темы поля. До этого в основном туда лежали.
И для начала предлагаю вам попробовать разобраться, почему для анализа поля и тем более для полевых стратегий необходимо хорошо видеть стоимость каждого шага.
Анализ поля – это понимание того, что происходит в общем поле: какая у вас позиция, то есть у вашей фигуры, какие еще фигуры присутствуют, какие позиции у них, какой идет обмен между ними, какова динамика происходящего, какие у вашей позиции сильные и слабые стороны.
Видеть поле – это видеть карту как видит карту военный стратег и не военный тоже.
Это подобно игровому полю, но, если вы хороший шахматный игрок или играете в Го, совсем не факт, что вы разберетесь в теме психологического поля. Аналогия кое-какая есть, но психологическое поле – это нечто совсем другое. И что именно, я постепенно расскажу.
Мы пока от этого далеки и давайте, не торопясь, начнем с самых азов.
Зачем нужно знать стоимость шага, ни завышая ее (под короной), ни занижая (тоже под короной)?
За любое искажение значимости отвечает корона. За преувеличение и за преуменьшение. Объясните, если понимаете, почему за преуменьшение – тоже корона. И как именно.
И дальше вы должны привести примеры, как именно преувеличивается значимость шагов и как она преуменьшается.
Один пример преувеличения я вам сама приведу, из сегодняшней ленты моей:
maxima_for
Как именно тут преувеличивается значимость короной и к чему это ведет?
У этой художницы много картинок на ту же тему, про преувеличение значимости шагов.
Приведите вы тоже, свои примеры. Не обязательно в картинках, просто опишите. Разные.
Это совсем не мелочи, нам важно досконально разобраться в этом.
Потому что если мы начнем рисовать полевые схемы, у тех, кто будет оценивать шаги неверно, будут получаться схемы с точностью до наоборот. Такие химеры дикие будут получаться, что мы все ахнем.
Поэтому прежде всего я должна описать вам точные критерии для измерения значимости шага.
Это база.
И мы должны этому научиться.
И сначала я хочу прочитать, что вы уже об этом знаете и понимаете, чтобы видеть примерный уровень, от которого буду отталкиваться.
Это для комментаторов вопросы, в личку мне писать не нужно.
Источник: Эволюция
Смотреть комментарии → Комментариев нет