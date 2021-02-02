Мнение: Стоимость шагов

02.02.2021, 19:40, Разное

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Вот такую тему давайте обсудим, чтобы перейти к главной.

Каждый жест, шаг, обращение в вашу сторону с точки зрения поля имеют определенную значимость.

Значимость любого движения в поле измеряется в единых полевых единицах.

Эти единицы – шары.

Многие читающие блог привыкли считать, что шар – это что-то вроде комплимента, выражение симпатии, хотя я несколько раз поясняла, что шар имеет более широкое значение: им измеряется валентность всех образований в поле.

Пока мы не будем разбираться, чем шар в значении “единица значимости” и шар в значении “выражение симпатии” отличаются друг от друга (почти ничем).

Давайте пока просто считать, что мы измеряем движения человека к вам и ваше к нему в единых единицах. И каждое движение имеет определенную значимость или стоимость. Она бывает положительной и отрицательной, большой и маленькой и ее можно выразить в конкретных цифрах. Что мы делать не будем, поскольку нам хотя бы пока научиться отличать очень большое от очень маленького.

Это сложная тема и, как вы догадываетесь, мы сейчас немного ползем в сторону темы поля. До этого в основном туда лежали.

И для начала предлагаю вам попробовать разобраться, почему для анализа поля и тем более для полевых стратегий необходимо хорошо видеть стоимость каждого шага.

Анализ поля – это понимание того, что происходит в общем поле: какая у вас позиция, то есть у вашей фигуры, какие еще фигуры присутствуют, какие позиции у них, какой идет обмен между ними, какова динамика происходящего, какие у вашей позиции сильные и слабые стороны.

Видеть поле – это видеть карту как видит карту военный стратег и не военный тоже.

Это подобно игровому полю, но, если вы хороший шахматный игрок или играете в Го, совсем не факт, что вы разберетесь в теме психологического поля. Аналогия кое-какая есть, но психологическое поле – это нечто совсем другое. И что именно, я постепенно расскажу.

Мы пока от этого далеки и давайте, не торопясь, начнем с самых азов.

Зачем нужно знать стоимость шага, ни завышая ее (под короной), ни занижая (тоже под короной)?

За любое искажение значимости отвечает корона. За преувеличение и за преуменьшение. Объясните, если понимаете, почему за преуменьшение – тоже корона. И как именно.

И дальше вы должны привести примеры, как именно преувеличивается значимость шагов и как она преуменьшается.

Один пример преувеличения я вам сама приведу, из сегодняшней ленты моей:

maxima_for

Как именно тут преувеличивается значимость короной и к чему это ведет?

У этой художницы много картинок на ту же тему, про преувеличение значимости шагов.

Приведите вы тоже, свои примеры. Не обязательно в картинках, просто опишите. Разные.

Это совсем не мелочи, нам важно досконально разобраться в этом.

Потому что если мы начнем рисовать полевые схемы, у тех, кто будет оценивать шаги неверно, будут получаться схемы с точностью до наоборот. Такие химеры дикие будут получаться, что мы все ахнем.

Поэтому прежде всего я должна описать вам точные критерии для измерения значимости шага.

Это база.

И мы должны этому научиться.

И сначала я хочу прочитать, что вы уже об этом знаете и понимаете, чтобы видеть примерный уровень, от которого буду отталкиваться.

Это для комментаторов вопросы, в личку мне писать не нужно.