 

Лукашенко предложил перевести Навального в минский СИЗО

02.02.2021, 19:31, Разное
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе брифинга сообщил представителям СМИ о звонке в Москву, в котором он предложил перевести блогера Алексея Навального в минский СИЗО.

– Я сегодня предложил Владимиру Владимировичу в рамках дружеской взаимовыручки перевести этого опального блогера в СИЗО на Окрестина. А чтобы не было никаких кривотолков, что его убьют там в московском СИЗО, считаю, что Беларусь может выступить нейтральной стороной в этом вопросе. Наши следственные изоляторы пользуются безупречной репутацией во всем мире, все права заключенных соблюдаются неукоснительно. Вы знаете, что я лично провожу встречи с задержанными, спрашиваю их об условиях содержания, ни одной жалобы еще не получил, – сказал президент.

Лукашенко добавил, что российский лидер Владимир Путин отказался от его предложения, подчеркнув, что “в России независимая судебная система и решение по Навальному принимает не он”.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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