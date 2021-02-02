Российский трубопровод – величайшая проблема внешней политики Германии

02.02.2021, 19:30, Разное

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A DER SPIEGEL Editorial by Mathieu von Rohr

Берлин настаивает на строительстве газопровода «Северный поток – 2» между Россией и Германией. Тем самым страна изолирует себя в Европе и оттолкнет Соединенные Штаты. Если проект будет завершен, политические издержки будут слишком велики. Его следует утилизировать.

01.02.2021 SPIEGEL International

Foto: Alexander Demianchuk / action press

Чего может стоить газопровод из России правительству Германии? Стоит ли жертвовать престижем внешней политики Германии? Стоит ли изолировать страну в рамках Евросоюза и обострять отношения с Джо Байденом, новым президентом США? Как это можно согласовать с климатическими целями Германии? И почему правительство Германии должно поддерживать трубопровод, который выгоден российскому режиму, против политики которого оно в других случаях выступает?

В течение многих лет правительство Германии поддерживало этот экономически сомнительный и политически ошибочный проект, детище президента РФ Владимира Путина и его друга, бывшего канцлера Герхарда Шредера. Чем сильнее нарастало сопротивление проекту в Европе, тем упорнее правительство Германии держалось за него. Этому все труднее найти какое-либо другое объяснение, кроме гордыни.

И это, несмотря на более крупный, более фундаментальный вопрос, стоящий перед Берлином: может ли правительство Германии достичь своей самопровозглашенной цели – взять на себя более значительную роль в мировой политике? Его поведение в отношении «Северного потока – 2» пока говорит об обратном. Трубопровод действительно стал самой неприятной внешнеполитической проблемой Германии.

С самого начала утверждение Берлина о том, что «Северный поток – 2» носит чисто экономический, а не политический характер, было лицемерным. Трубопроводы всегда политика. И это особенно верно в отношении этого трубопровода, потому что «Северный поток-2» будет транспортировать природный газ напрямую из РФ в Германию через Балтийское море. Это позволило бы государственной компании «Газпром» обходить трубопроводы в Беларуси и Украине, что сделало бы страны еще более зависимыми от России, поскольку они потеряли бы транзитные сборы, которые в противном случае получили бы. Трубопровод также станет дополнительным источником иностранной валюты для правительства России. Это противоречит духу европейских санкций против режима, который в течение многих лет проявлял себя как противник Европейского Союза, режима которым оппозиционер Алексей Навальный был отравлен и заключен в тюрьму.

Самый эффективным аргументом, использовавшимся сторонниками трубопровода в последние годы были санкции Дональда Трампа и США против проекта. «Мы не позволим им диктовать, где мы будем покупать наш газ!» говорили они. Но теперь в результате выборов Дональд Трамп ушел, и [выяснилось что] жители США ни в коем случае не единственные, кто выступает против трубопровода. На самом деле, возможно, самый сильный аргумент против «Северного потока – 2» даже не имеет ничего общего с США. Этот газопровод – антиевропейский проект. И правительство Германии становится все более изолированным в ЕС по этому вопросу. Почти все страны Восточной Европы выступают против этого проекта, особенно Польша и страны Балтии. Поддержка проекта подтверждает мнение критиков, которые рассматривают Германию как двуличную гегемонистскую страну, которая говорит о европейских ценностях, но при любом удобном случае продвигает продвигает свои собственные интересы. В прошлом месяце Европарламент в очередной раз проголосовал против трубопровода. Также прозвучала критика со стороны Европейской комиссии, которая хочет уменьшить зависимость от отдельных стран-поставщиков. Даже Париж выражает скептицизм.

Трубопровод даже не дает явных экономических выгод. Он удваивает объем поставок из России, но потребление природного газа остается на прежнем уровне, и к середине века Германия должна будет, чтобы выполнить свои климатические цели, значительно сократить его. Существующих трубопроводов вполне достаточно. РФ сейчас говорит о прокачке экологически безопасного водорода по трубопроводу в будущем. Но эти перспективы неопределенны, и это ничего не меняет в политической дилемме.

Конечно, участвующие частные компании теперь могут попытаться завершить строительство последних нескольких километров трубопровода, несмотря на санкции США – на свой страх и риск. В конце концов, они вложили миллиарды. Но масштабы, на которые некоторые политики в Германии – особенно в левоцентристской Социал-демократической партии, когда-то возглавляемой Шредером, – готовы пойти на поддержку проекта, ужасают. Мануэла Швезиг, член СДПГ, губернатор земли Мекленбург-Передняя Померания, где находится конечная остановка «Северного потока-2», даже основала фонд для защиты окружающей среды, чтобы завершить строительство экологически опасного трубопровода, несмотря на санкции США. Всё это отбрасывает густую тень на международное положение Германии.

Немецкое правительство загнало себя в угол с «Северным потоком-2», что можно объяснить только экономическим эгоизмом или политической наивностью, но в конечном итоге это рана, нанесенная самому себе. Однако сейчас настало время сделать четкий выбор – такой, который не связывает страну с трубопроводом. «Северный поток-2» необходимо остановить. Было бы лучше списать его сейчас, чем нести политические и экономические издержки его завершения.

Ангеле Меркель следует отказаться от поддержки проекта, даже если это будет означать, что компании в конечном итоге должны получить компенсацию. Это будет болезненно с политической точки зрения, но правительство Германии должно рассматривать фиаско с «Северным потоком-2» как отказ от допущенных им ошибок – и как урок на будущее.