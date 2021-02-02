 

Умер заразившийся коронавирусом 100-летний волонтер-ветеран Том Мур

02.02.2021, 19:26, Новости дня
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100-летний ветеран Том Мур, который стал известен после того, как благодаря собственной инициативе во время пандемии коронавируса смог собрать десятки миллионов фунтов стерлингов в помощь Национальной службе здравоохранения Великобритании, умер 2 февраля. Информация о смерти Мура опубликована на его официальной странице в Twitter.

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— Captain Tom Moore (@captaintommoore) February 2, 2021

31 января дочь Тома Мура Ханна Ингрэм-Мур сообщила, что его госпитализировали с коронавирусом. Она подчеркнула, что все это время отец лечился дома, а после госпитализации находился в обычной палате, а не в отделении реанимации. Ингрэм-Мур призналась, что у ее отца были проблемы с дыханием.

Мур, который передвигался с помощью ходунков, стал известен в апреле 2020 года, когда в разгар пандемии коронавируса к своему 100-му дню рождения (30 апреля) решил каждый день проходить 10 кругов (по 25 метров) в саду.

Таким образом он хотел отблагодарить врачей, которые помогли ему в лечении рака и перелома бедра; он призвал переводить деньги для медиков на онлайн-платформе для пожертвований Just Giving.

К концу своего флешмоба волонтер собрал £13 млн, однако средства продолжали поступать и по его окончании.

На сайте онлайн-петиций Change.org поклонники Мура предложили посвятить его в рыцари за такой поступок. 17 июля королева Великобритании Елизавета II посвятила Мура в рыцари.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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