В Нидерландах возобновились слушания по делу МН17. Защита Пулатова хочет осмотреть все обломки самолета

02.02.2021, 19:26, Новости дня

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1 февраля в судебном комплексе “Схипхол” в Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В релизе сказано, что адвокаты одного из обвиняемых по делу – Олега Пулатова – подали несколько запросов, в том числе с просьбой добавить несколько отчетов в материалы дела, допросить двух новых свидетелей и осмотреть дополнительные фотографии обломков самолета.

Как пишет издание Soester Courant, адвокаты Пулатова хотят осмотреть не только реконструкцию самолета, которая стоит в ангаре на авиабазе в городе Гильзе-Риен, но и “другие обломки”.

Они считают, что для расследования стали доступны “примерно 20–30% обломков” самолета, а изображение, которое можно увидеть в результате реконструкции, может быть “очень искажено”.

Прокуратура просит отклонить ходатайства защиты.

Решение по этим запросам суд вынесет на следующем заседании, 8 февраля.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса “Бук” с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что “Бук” прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: “министр обороны” группировки “ДНР”, гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава “ГРУ ДНР”, гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела “ГРУ ДНР” Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Пулатов не признает свою вину. Его защитники подавали многочисленные ходатайства, требуя, чтобы суд рассмотрел альтернативные версии крушения малайзийского Boeing. Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе.

В начале ноября во время трех дней слушаний выступали адвокаты Пулатова. Защита россиянина требовала заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17, а также заново исследовать все доказательства. Большинство запросов защиты Пулатова суд отклонил, в том числе – о рассмотрении альтернативной версии катастрофы. Просьбу о допросе нескольких экспертов и свидетелей, которые могут дать показания по “Буку” и по тому, причастен ли к его транспортировке Пулатов, удовлетворили. Кроме того, суд разрешил адвокатам родственников погибших иметь доступ к цифровой версии всех материалов дела.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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