 

“Думала, замуж вышла”, “Ягодка опять”. В сети обсуждают новый паспорт Волочковой. Фото

02.02.2021, 19:26, Новости дня
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45-летняя российская балерина Анастасия Волочкова получила новый паспорт. Об этом она сообщила 2 февраля в Instagram, разместив фото с документом в руках. 

На снимке артистка запечатлена в белой меховой накидке, джинсах и белых высоких сапогах с меховой отделкой.

“Получить новый паспорт в Настасьинском переулке очень символично”, – подписала она публикацию. 

“Блин, думала замуж вышла”, – отреагировали на фото подписчики.

“Ягодка опять”, – написали в комментариях фолловеры.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

20 января Волочковой исполнилось 45 лет. На российском сайте “Госуслуги” отмечается, что граждане РФ должны обменять паспорт по достижении 20 и 45 лет. 

Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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