«Крик о помощи» – самый холодный город Финляндии предложил провести у себя летнюю Олимпиаду

02.02.2021, 19:22, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Жители Саллы, небольшой общины, расположенной в финской части Лапландии, сняли шуточную видеозаявку на проведение летних Олимпийских игр — 2032, передаёт Welt. Таким образом население самого холодного города страны хочет привлечь внимание к проблеме изменения климата. Ролик стал настоящим «криком о помощи»: если ситуация не изменится в лучшую сторону, «зимняя страна чудес» действительно сможет принять летнюю Олимпиаду.

Это, пожалуй, самая необычная заявка, которая когда-либо делалась для летних Олимпийских игр. Добро пожаловать в Саллу, общину с населением 3500 человек в финской части Лапландии, недалеко от границы с Россией. Температура -50 ℃ здесь не редкость. Но если изменение климата продолжится, они сделают это. Ироничная видеозаявка на проведение Олимпиады-2032 является частью кампании, направленной на повышение осведомлённости о последствиях глобального потепления.

ЭРККИ ПАРККИНЕН, мэр Саллы: Наше лето становится всё жарче и жарче. Наши зимы, наоборот, всё короче и короче. Мы должны позаботиться о том, чтобы Салла оставалась холодной и снежной.

Ролик полон шуток, но по сути — это крик о помощи. Согласно решительному посланию, к 2032 году зимняя страна чудес может выглядеть совсем иначе — так, что здесь можно будет проводить летние Игры.

ЭРККИ ПАРККИНЕН, мэр Саллы: Мы хотим жить здесь, как жили веками, тысячелетиями. Мы живём здесь как часть природы. Поэтому мы обеспокоены изменением климата.

Все жители Саллы думают так же, и мы делаем всё возможное. Это немного, но если каждый будет стараться изо всех сил, это хорошо повлияет на всю планету.

Международный олимпийский комитет выберет место проведения Олимпиады-2032 до 2025 года. Интерес проявили Доха, Мумбаи и Рейнско-Рурский регион в Германии. Салла с удовольствием пропустила бы их вперёд.

Дата выхода в эфир 31 января 2021 года.