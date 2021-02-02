Ученые нашли у коронавируса слабые места

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02.02.2021, 19:20, Разное
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Ученые из Германии, обнаружили у коронавируса слабые места. Они узнали, что конкретно находится в структуре SARS-CoV-2. В результате появилась возможность определить более эффективные препараты, которые помогут пациентам избавиться от инфекции.
Исследователи подробно провели анализ S-белка, принимающего участие в процессе установления связи коронавируса с рецептором АСЕ2. Отмечается, что патоген сливается с клеточной мембраной и высвобождает внутрь весь имеющийся генетический материал. Поскольку ключевой белок расположен на поверхности вирусной оболочки, он становится так называемой мишенью для вакцин и препаратов.

Установлено, что «ножка», с помощью которой крепится S-белок, является довольно гибкой. Эта характеристика необходима для обеспечения взаимосвязи с рецептором: антитела способны распознавать верхнюю часть белка, но другие элементы защищены от иммунитета сахарными остатками.

Еще одна группа ученых детально изучала механизм репликации вируса в уже инфицированной клетке. Известно, что популярный препарат ремдесивир способен блокировать фермент, но действие лекарственного средства при COVID-19 не является продолжительным. Таким образом, репликация вируса замедляется, но в полной мере не останавливается.

Источник: phys.org



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