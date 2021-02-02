Названы сексуальные симптомы, предупреждающие о высоком уровне сахара в крови

02.02.2021, 19:20, Разное

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Британские медики назвали сексуальные симптомы, предупреждающие о высоком уровне сахара в крови. Признаки могут встречаться как у мужчин, так и у женщин, а также сигнализировать о развитии хронического заболевания – диабета второго типа.

На первый взгляд диабет второго типа может показаться безобидным, поскольку симптомы не обязательно вызывают недомогание. Фактически, человек с годами может жить с серьезным заболеванием, даже не подозревая об этом. Диабет проявляет себя только тогда, когда уровень сахара в крови постоянно высокий. Когда это происходит, у представителей сильного и слабого пола может проявляться ряд проблем в интимной жизни.

С возрастом появляются различные нарушения в работе организма, однако диабет второго типа способен их серьезно усугубить. Речь идет о болезненных ощущениях во время секса и проблемах с мочевым пузырем. Во время полового акта из-за высокого уровня сахара могут возникать трудности у обоих партнеров, могут появляться урогенитальные расстройства.

Кровеносные сосуды и нервы нередко повреждаются при диабете второго типа. Изменения половой функции или привычек мочевого пузыря могут быть ранним признаком диабета 2 типа. Повреждение нервов, также называемое диабетической невропатией, может привести к повреждению частей тела, включая гениталии или мочевыводящие пути. У мужчин с диабетом может развиться эректильная дисфункция на 10-15 лет раньше, чем у мужчин, не имеющих эндокринного заболевания.

У женщин низкое сексуальное желание и реакция, сухость влагалища и болезненный секс могут появляться из-за повреждения нервов, вызывающих снижение притока крови к гениталиям. Самый распространенный тип сексуальной проблемы у мужчин – эректильная дисфункция (иногда известная как импотенция).

Первые признаки нарушения возникают с потерей утреней эрекции. По словам британских эндокринологов, высокий уровень сахара в течение определенного периода времени может повредить кровеносные сосуды и нервы, в том числе те, которые снабжают пенис. Это ведет к ограничению притока крови к половым органам, и, как следствие, потере чувствительности.

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) также могут быть симптомом диабета второго типа. Болезненное состояние может развиться при инфицировании трубок, идущих от почек к мочевому пузырю. ИМП не передаются половым путем, но половой акт – это один из способов попадания кишечных бактерий в мочевыводящие пути.

Для профилактики развития ИМП медики рекомендуют поддерживать уровень сахара в крови в пределах нормы, пить много жидкости и не затягивать с походом в туалет, если возникла потребность опорожнить мочевой пузырь. При появлении каких-либо необычных симптомов сексуального характера, следует обязательно обратиться к лечащему врачу.

Источник: www.express.co.uk