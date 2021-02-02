 

В смартфоне Samsung Galaxy A72 4G установят батарею на 5000 мАч

02.02.2021, 19:18, Новости дня
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Новая информация о смартфоне Samsung Galaxy A72 4G обнаружена в базе данных ANATEL, бразильского регулирующего органа. На страницах данного ресурса указало, что в смартфоне Galaxy A72 4G компания Samsung использует аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Также из этого же источника стало известно, что производитель адаптировал гаджет для использования быстрого зарядного устройства мощностью 25 Вт.

Ранее в сети была опубликована информация о некоторых технических характеристиках данной модели мобильного устройства. Например, о том, что оно построено на основе восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 720G, обеспечивающей объем оперативной памяти 8 Гб. Используемая операционная система – Android 11.



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