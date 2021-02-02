Искусственный интеллект прогнозирует рост цен на недвижимость в Новосибирске и других городах РФ

02.02.2021, 19:18, Новости дня

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Эксперты из инвестиционной компании Realiste опубликовали прогноз по рынку недвижимости, составленный на основе анализа при помощи искусственного интеллекта.

Как сообщается, цены на квартиры вырастут на фоне понижения ипотечных ставок и выплат по депозитам, а также из-за растущего фондового рынка.

Так, в Новосибирске ожидается подорожание жилья в пределах среднероссийских показателей. Они, напомним, должны составить от 20 до 30%. Больше всего квартиры прибавят в цене в Санкт-Петербурге и Краснодаре. Однако рост в сегменте новостроек до конца года ожидается на более скромном уровне. Речь может идти о подорожании на 5-8%, отмечают аналитики. Они также утверждают, что прогнозы, составленные с использованием возможностей искусственного интеллекта, являются более точные, поскольку учитывают весь комплекс рыночных факторов.