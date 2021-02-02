Toyota Camry частично обновилась в Японии

02.02.2021, 19:18, Новости дня

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Известный автогигант Toyota официально представил обновленную модификацию седана Toyota Camry, а также корпоративную версию под названием Daihatsu Altis.

Предложенная модель отличается стильным бампером, улучшенными дисками, а также новыми оттенками кузова. Кроме того, автомобиль имеет стильную приборную панель, мультимедийную систему с 9-дюймовым дисплеем. В салоне применен расширенный пакет безопасности Safety Sense. Кроме того, седан приводится в движение гибридной силовой установкой с мотором на 2,5 литра.

В новой версии автомобиль получил систему полного привода, а также усовершенствованный электрический агрегат. Приобрести новинку станет возможным по цене от 3,48 млн йен.