Мнение: Синдром отрезанной головы

02.02.2021, 19:16, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24



Синдром отрезанной головы

Вчера Франция вновь попала в «историю с отрезанной головой». В Тулоне местные жители обнаружили коробку с отделенной от тела головой мужчины, которая была выброшена из окна на улице Кур-Лафайетт. Район обнаружения находки был срочно перекрыт из-за подозрений, что это может быть очередной теракт. Однако достаточно быстро местные полицейские дали понять, что возможность такой угрозы близка к нулю.

Полиции оперативно удалось выйти на след подозреваемого и задержать его. В квартире, из окна которой выбросили ящик с отрезанной головой, был обнаружен мужчина с окровавленными руками. Он оказал сопротивление при аресте, сопровождая задержания криками про сатану, но был нейтрализован и доставлен в участок сотрудниками отдела по борьбе с преступностью.

По сообщениям французских СМИ, задержанный оказался 40-летним военнослужащим, а отрезанная голова принадлежит одному из двух бездомных, которые должны были ночевать в его квартире. Ночью между владельцем жилья и одним из бездомных вспыхнул конфликт который перерос в драку и закончился убийством.

После этого мужчина отрезал жертве голову, положил в коробку и выбросил в окно, что уже само по себе говорит о неадекватности подозреваемого. Как отмечается, в момент задержания убийца находился в изможденном и дезориентированном состоянии, что, возможно, указывает на употребление наркотических препаратов. Также в квартире были обнаружены многочисленные следы крови и катана, которая могла послужить орудием убийства.

<…>

Все выглядит как вроде бы обычная криминальная история с налетом бытового насилия. Но для Франции произошедшее является страшным напоминанием о том, насколько рутинными стали такого рода ситуации. Еще во время инцидента с отрезанной головой учителя Самюэля Пати французские аналитики указывали, что эта история не только о терроризме, нетерпимости и свободе слова.

Речь, помимо прочего, шла о том, что ненормальные вещи становятся обыденными. Во Франции вполне будничным стал спор о том, можно ли отрезать человеку голову из-за расхождения во взглядах. Данная история не только вышла за пределы маргинальных пабликов и профессиональных провокаторов из сатирического журнала Charlie Hebdo, но и перекочевала на страницы вполне популярных изданий.

Уже это нанесло общественному сознанию серьезную травму, так что вскоре после окончания волны публикаций в СМИ и цепочки митингов в исламском мире против заявлений президента Франции Эммануэля Макрона по поводу ислама, данную историю старательно вытесняли из медийного поля. Французские власти резонно полагали, что продление этого нездорового дискурса крайне негативно влияет на общество, а также продолжает дискредитировать образ страны в исламском мире.

Первая же публикация о новом инциденте с отрезанной головой сразу вызвала большую полемику во французских соцсетях на тему возможности повторения истории с учителем. Полиция же, еще даже не проведя расследование, поспешила заявить, что в этой истории нет ни исламистского следа, ни связи с терроризмом.

По сути, общество подспудно ждет продолжения той страшной истории, а государство всеми силами стремится разубедить в этом людей (в данном случае вполне оправданно). Французский социум получил серьезную психологическую травму, которая стала следствием столкновения курса на полную вербальную вседозволенность с религиозным фанатизмом. И хотя все понимают ограничения этого курса, на что указывали и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, и лидер «Хезболлы» Хасан Насралла, несмотря на заявления про необходимость свободы, во Франции хватает табуированных тем.

Не случайны и предположения о том, что после всей информационной шумихи вокруг истории с убийством учителя, она могла сформировать своеобразные искривленные паттерны поведения, которые могут восприниматься людьми в пограничном состоянии (а таких хватает в любом современном урбанизированном обществе). Это неизбежно повлечет за собой повторения или даже подражания. Причем необязательно, что кто-то всерьез скопирует действия убийцы французского учителя, но общество любую такую историю теперь будет воспринимать именно через призму того преступления.

<…>

Специально для ФАН

https://riafan.ru/1380106-kak-sindrom-otrezannoi-golovy-zakhvatil-franciyu – полностью по ссылке (там же видео с места событий и задержание утырка)

—