Мнение: Как, и Путин тоже?..

02.02.2021, 19:14, Разное

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Любопытная история (напомнил фейсбук) – чтобы понять, почему ролик Навального “про дворец” настолько хорошо “зашел”.

“Страшно далеки они от народа

Вот, кстати, как раз маленький показательный эпизод из того самого эфира на канале ОТР, на который я давал ссылку в одном из предыдущих постов (напомню для наших иностранных друзей, что ОТР – это федеральный канал телевидения, аудитория которого процентов на 80 состоит из пенсионеров из глубинки; я там периодически участвую в передачах в качестве “эксперта-социолога”)

Сидим мы, стало быть, в прямом эфире вместе с проф. Нисневичем, обсуждаем с ведущими уровень социальной напряженности и несправедливости в мире, забрались уже в самые эмпиреи, проф. Нисневич кроет Трампа и рассказывает, что уже и в самой Америке неактуальна “американская мечта”, я стращаю народ, что в будущем все разделятся на элоев и морлоков (по роману Уэллса, который в России никто, включая меня, не читал) – и тут стоп, прямое включение – в эфир звонит Виктор из Псковской (!) области.

По голосу понятно, что Виктор – пенсионер, голос слабый, говорит тяжело… Но при этом он практически звенит от возмущения! Виктор не стал вникать в ерунду про элоев и Трампа, а сразу задает вопрос: “Вы слышали про губернатора в Омской области?? Вчера передавали?” Ведущие, по-моему, мысленно крякают “подстава!” – и пытаются быстрее “свернуть” вопрос подтверждением: “Который пенсию получил 224 тысячи? Да-да, мы знаем…” (на самом деле, как я потом прочел, пенсию Полежаев себе выписал еще аж в 2010 году, а на днях ему суд подтвердил ЗАКОННОСТЬ получения именно такой пенсии в ответ на претензию по иску).

Но пенсионер, напомню, из Пскова в эти детали тоже не стал вникать, он не понял, что 200 тыс. Полежаев получает в качестве пенсии уже 10 лет, а не то что начнет получать – но его это и не интересует. Он реально ШОКИРОВАН, он обижен, он расстроен с самого момента, как он об этом услышал из новостей любимого канала. И он только беспомощно повторяет (в эфире): “Но как же? Как же так?! И он ведь еще сказал, что так, как он сделал, правильно… Как же теперь жить людям??”

Ведущие стараются ему в тон охать и ахать (а что они могут сказать?) – а человек просто в отчаянии, он реально почувствовал себя оскорбленным от этого известия, что где-то в Омске (где Омск и где Псков?), какой-то абсолютно неизвестный ему доселе губернатор (если б он его знал – он бы знал, что Полежаев таким образом за 10 лет уже получил порядка 25 млн. рублей “пенсии”) – так жирует, когда у него там в Пскове 11 тысяч.

“Пусть ваши эксперты скажут, справедливо? Минтруд говорит, что все правильно, но как это, такие деньги? Это ужас, ужас! Насмешка над людьми… Мне 70 лет. Спасибо” – тут его милосердно отключают.

А в студии сижу я, у меня в голове настоящий когнитивный диссонанс. Хотя подмывает, конечно, спросить у зрителя – а знает ли он, каковы доходы, скажем, нынешнего премьера Мишустина? Хотя и останавливают два соображения. Во-первых – очевидно неподдельная эмоциональная реакция. Псковский пенсионер услышал про “обеспечение” омского бывшего губера день или два назад – до сих пор успокоиться не может. У человека – ГОРЕ. Как же ему сказать еще и про 3 миллиарда премьера? Совсем добить?

И во-вторых – ну чего издеваться над пенсионером? Ну какие миллиарды, если простые на их фоне 200 тысяч УЖЕ показались ему чем-то немыслимым, немыслимо незаслуженным?!

Вот вам и Навальный, и все его фильмы-расследования с миллионами просмотров! Воистину хипстеры и фанаты Навального – одно, а глубинный народ – совсем другое, и вместе им не сойтись. Народ же остается поистине ДЕВСТВЕННЫМ и невинным, аки дитё.

Разрыв в степени осведомленности о реальном состоянии дел в богоспасаемом Отечестве у разных слоев такой, что это определенно порождает разницу в самом ВОСПРИЯТИИ прорывающихся на поверхность общефедеральных новостей. Вот та же новость – “Экс-губернатор Какой-то области получает пенсию 200 тыс. р.” – глазами пенсионера: жуть, как так можно и т.д.

А ведь большинство российских хипстеров, трикстеров и социально возбужденных, привыкших смотреть по вечерам ролики Навального и тексты “Новой” вместо программы “Время”, к той же новости про Полежаева отнеслись бы совершенно иначе.

Мы-то ведь, после всего, что узнали про состояния Мишустина, Медведева, госбанкира Костина, прокурора Чайки и всей прочей путинской “илиты” давно привыкли, что в тех кругах люди оперируют исключительно миллиардами. Какие сотни тысяч, какие миллионы? Только миллиарды! Именно миллиард – та самая “единичка”, с которой начинаются начинаются настоящие казнокрады (то есть практически все руководство страны). Все, у кого меньше – это голытьба, это практически псковские пенсионеры, то есть ЧЕСТНЫЕ ЛЮДИ.

Я к тому, что у продвинутой публики 200 тысяч “прибавки к пенсии” невольно вызывают к Полежаеву чуть ли не симпатию. И умиление. Подумать только – тысяч! И – РУБЛЕЙ! Да этот Полежаев – просто какой-то бессеребренник!! За 10 лет он обул казну своего региона… дайте протереть глаза… всего на 25 миллионов? Не млрд.?? Товарищи! Да это же СВЯТОЙ!!

Эту пропасть не перепрыгнуть. В стране 15 лет премьеры мишустины и банкиры костины, а пенсионеры до сих пор падают в обморок от известия, что экс-губернаторам в местной столовой отпускают компот на 20 копеек дешевле.

Эту страну не победить.

А жаль (2020).