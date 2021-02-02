Нуждающимся россиянам хотят раздавать деньги на продукты

02.02.2021, 19:00, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В ведомстве предложили перечислять некоторым категориям граждан денежные средства для покупки продуктов питания, произведенных в России. Если инициатива Минпромторга будет одобрена, то на такую поддержку смогут рассчитывать беременные и кормящие женщины, дети всех возрастов, а также находящиеся в учреждениях социальной сферы люди (больницах, интернатах и т. п.).

Председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов считает предложение ведомства хорошим. Он отметил, что эффективность такой поддержки доказана другими странами. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков, в свою очередь, подчеркнул, что большой торговле тоже нравится идея Минпромторга.

Несмотря на то, что доклад с инициативой ведомства был передан в правительство в декабре, он еще не рассматривался. Как отметил LIFE, в кабмине уже несколько лет обсуждают похожие меры поддержки.

Напомним, ранее был спрогнозировал рост цен на продукты в феврале. Так, координатор федерального проекта “За честные продукты!” Александр Бражко считает, что в скором времени крупы, макаронные изделия, мука, жиры, другие продукты с длительным сроком хранения могут значительно подорожать.