Аналитик Егоров предрек Белоруссии социальный взрыв: Долго выживать система не сможет

02.02.2021, 19:00, Разное

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На прошлой неделе в белорусских СМИ распространились данные о возможном запрете бело-красно-белого флага, ставшего символом протестов в республике. Его могут признать экстремистским.

Аналитик назвал решение властей “абсурдным”. По мнению Андрея Егорова, символика никуда не исчезнет, наоборот, она даже будет вызывать большую симпатию у белорусов. При изменении политической ситуации флаг может вернуться на улицы городов и приобретет еще большее значение.

Белорусские власти хотят сегодня создать тот уровень страха, который будет препятствовать протестной активности. Они обещают наказать всех, кто способствует экстремистской деятельности, то есть фактически любого инакомыслящего человека, пояснил эксперт.

Республика сегодня движется в сторону тоталитаризма. Егоров отметил, что такая закрытая система, с одной стороны, нуждается в больших ресурсах для поддержания, а с другой – идеологической лояльности населения. Но ничего из перечисленного в Белоруссии сегодня нет.

В обществе искусственно создается “эффект парового котла”, где несогласие накапливается с каждым днем, передает

UDF.by. В конце концов в республике произойдет социальный взрыв. “Долго выживать система не сможет”, – заключил Егоров.