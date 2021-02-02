Мнение: Реальная история жизни того самого “пассажира”

02.02.2021, 18:52, Разное

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Ну что, окажется главный youtube-оппозиционер за решеткой или нет?

Очевидно, что время лечит и поколения сменяются, как и меняется интернет: за какие-то смешные месяцы Тик-Ток стал чуть ли не главным рупором мнений молодёжи, 99% из которых и выеденного яйца не стоят. Те же, кто помнит самую лучшую эпоху отечественного интернета, где есть анонимность и ламповость первой блог-платформы помнят одну очень интересную и даже забавную историю о том, кем же на самом деле является вот этот человек.

Узнали? Да, время идёт, а выражение лица у Алексея Навального не меняется.





Вернёмся в то самое прекрасное время, когда солнце светило ярче, трава была зеленее, а Алексей Анатольевич был ни много ни мало, а одним из главных писарей в «Ламповую», тем ещё любителем потвиттить и даже мог на три буквы послать в комментариях. Разумеется, речь идёт про слово «бан».

Тогда же главный борец за «свободу и демократию», которой присущи современные веяния, вроде BLM, СЖВ и прочих непотребств, топил (и топит до сих пор) за национализм, был завсегдатаем «Русских Маршей», что подтверждает его запись в блоге от 2013 года:

«Я участвовал в каждом с 2007 года, на последнем не был — лежал с температурой».

К слову, Навального в конце 2007 года выгнали из партии «Яблоко» за поддержку национализма в радикальной манере, хотя на тот момент он уже был в федеральном совете и занимал должность руководителя аппарата московского отделения партии.

Тогда же, в 2007, Навальный создал «национальное русское освободительное движение «Народ», призывая в агитке не к классической модели поведения под названием: «Бей ??? – спасай Россию», а к «депортации всего, что нам мешает России иметь русский корень».

И вот тогда-то, в 2011 году на Болотной, где была угроза реального переворота, за Навального выходили и националисты, и нацисты, и вся эта шушара-мушара, а сам он был никем иным, как засланным казачком, что и вскрыл неизвестный нынешней молодёжи, лысевший уже тогда Сергей Максимов, он же – Хэлл.

Олды знают, нюфаги не в курсе, но я всё-таки кратко опишу, чем же знаменит Хэлл и с чего вообще сыр-бор. Вот ссылка. Обещал же, что кратко.

Хэлл неимоверно раскалил стул Алексею Анатольевичу, слив несколько очень важных документов из его переписки, подтверждающих как незаконное получение документов различных организаций, так и существование аж с 2008 года легендарных «кипрских офшоров», а также счетов в нескольких иностранных банках. В итоге последний был вынужден всё свалить на СК, мол, «оклеветали и подстроили». Ага, конечно!

Выходящий на акцию протеста, помни! Навальный – тот хитроделанный жук с синдромом дефицита денег, политического рассудка и внимания, но не собственного, а общественного. Именно поэтому человек собирает донаты с 2011 года на «политику», которой не занимается, потому что нет ни одной вразумительной программы, которая бы ответила на вопрос: «А что Россия получит с Навальным?»

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