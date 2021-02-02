Дочь Стива Джобса встречается с лучшим другом Кайли Дженнер

02.02.2021, 18:38, Разное

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22-летняя дочь основателя Apple Стива Джобса, Ив, рассекретила своего возлюбленного. Им оказался 27-летний певец Гарри Хадсон, который давно дружит с семьей Кардашьян-Дженнер, в особенности с Кайли. На своей странице в Instagram Ив опубликовала серию романтичных снимков, где позирует вместе с бойфрендом во время отдыха в Калифорнии.

Команда,

– подписала Ив фото, в то время как Гарри оставил комментарий – “навсегда, черт возьми”. Свои восхищенные отзывы под постом оставили и сестры Кардашьян – Хлое и Кортни.

Гарри Хадсон и Ив Джобс Стоит отметить, Гарри Хадсон начал свою профессиональную певческую карьеру в 2018 году – после выхода альбома под названием Yesterday’s Tomorrow Night. Ив Джобс, в свою очередь, в прошлом году начала карьеру модели, снявшись в рекламной кампании косметического бренда Glossier. Она – младшая дочь Стива Джобса и Лорен Пауэлл. В свое время Стив говорил, что Ив “бесстрашная, волевая”, что она когда-нибудь возглавит Apple, если не станет президентом США.

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