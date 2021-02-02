 

Во время суда над Навальным силовики задержали более 300 человек – правозащитники

02.02.2021, 18:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В двух городах России 2 февраля во время процесса над оппозиционным политиком Алексеем Навальным, которому собираются условный срок заменить на реальный, силовики задержали более 325 человек. Об этом сообщает “ОВД-Инфо”.

Задержания прошли в Москве (321 задержанный) и Ижевске (четверо).

По информации “Медиазоны”, приговор суда объявят в 19.00 по киевскому времени.

В 16.25 издание сообщило, что судья, ведущая процесс, удалилась в совещательную комнату.

17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления, как выяснили специалисты, отравляющим веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. После возвращения в РФ его сразу же задержали по делу “Ив Роше” и отправили под арест на 30 суток.

Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил три с половиной года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь не делал этого, так как был на лечении в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

31 января в нескольких десятках российских городов прошли акции протеста в поддержку Навального. На них задержали, по данным правозащитников, более 5 тыс. человек. Среди задержанных было почти 100 журналистов и жена Навального Юлия. Вечером Навальную отпустили из полиции. Всего на митинги, по данным команды Навального, вышло 200−300 тыс. человек в 140 городах, писали “Открытые медиа”.

Предыдущие акции в поддержку Навального прошли 23 января. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 4 тыс. протестующих, в том числе около 200 несовершеннолетних.

Сегодня суд в Москве рассматривает ходатайство о замене Навальному условного срока на реальный. Оппозиционера могут приговорить к 3,5 годам лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / Умер российский актер Воробьев

28.01 / Новый глава Госдепа счел отношения с Китаем «самыми важными в мире»

01.09 / У Ивана Сафронова взяли образцы голоса

20.12 / “Вместо подарков себе и друзьям”. Папа Франциск призвал перед Рождеством помочь нуждающимся

20.10 / В мире: Как армян и азербайджанцев учат ненавидеть друг друга

27.10 / Путин предложил НАТО взаимный отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе

03.08 / “Сделали хуже себе, а не России”. Тихановская прокомментировала подозрения в связях ее мужа с задержанными наемниками “Вагнера”

16.09 / Искусственный интеллект научился находить опасных водителей

31.10 / Макрон ответил мусульманам в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда

29.07 / Власти Йемена и сепаратисты заключили мир и создадут единое правительство

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска