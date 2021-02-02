В ГФС назвали крупнейших налогоплательщиков Украины в 2020 году

02.02.2021, 18:32, Новости дня

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Государственная фискальная служба Украины в ответ на запрос издания “ГОРДОН” назвала топ-20 крупнейших налогоплательщиков страны в 2020 году.

В тройку лидеров вошли “Нафтогаз”, “Укрнафта” и “ПриватБанк”.

Следом идут “Укргазвидобування”, “Філіп Морріс Україна”, “Табачная компания “ОАО – Прилуки”, “Джей Ті Інтернешнл Україна”, “Оператор ГТС Украины”, “Укртатнафта”, “АТБ-Маркет”, “Империал Тобакко”, “Энергоатом”, “Укрзалізниця”, “Киевстар”, “ВТФ”, “Укрэнерго”, “Укртрансгаз”, “ПІВДГЗК”, “Новая Почта”, “ВФ Україна”.

При этом размер уплаченных компаниями налогов в ГФС не назвали, сославшись на конфиденциальность данной информации.

В авторской программе главного редактора интернет-издания “ГОРДОН” Алеси Бацман глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко заявлял, что меньше всего налогов платят Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская и Николаевская области.

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