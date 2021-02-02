Депутат ОПЗЖ купил бизнес-центр “Парус” в Киеве – СМИ

02.02.2021, 18:32, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Бизнесмен Вагиф Алиев продал бизнес-центр “Парус” в Киеве народному депутату партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Вадиму Столару. Об этом пишет издание LIGA.net.

“Сделка закрыта два месяца назад”, – рассказал в интервью LIGA.net Алиев. Сума сделки не разглашается.

По информации издания, в 2020 году площади в БЦ “Парус” оценивали в $3 тыс. за 1 м2. Согласно данным сервиса аренды/покупки офисов allbc.info, в “Парусе” сдается более 55 тыс. м2.

“Парус” – бизнес-центра класса “А”, расположен в центре Киева. Высотность – 33 этажа, общая площадь – 75 000 м2, арендная – 56 989 м2.

До 2016 года “Парусом” в равных долях владели Алиев и украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, отмечает LIGA.net.

В сентябре Фирташ отдал свою долю Алиеву, пишет LB.ua. Как сообщило издание, теперь бизнес-центр записан на фирму “Парус Инвест”, бенефициаром которой с 21 декабря 2020 года является инвестфонд “Генезис” Вадима Столара.

Журналисты проекта Bihus.info в расследовании о строительном бизнесе в Киеве сообщали, что за время мерства Виталия Кличко в Киеве появилась группа лиц, установившая контроль над строительным рынком в столице. До 2019 года главную роль в ней исполнял застройщик Вадим Столар, говорится в материале, опубликованном в июне прошлого года.

—