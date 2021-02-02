Наперстки, СИЗО, гибель Кушнарева, Добкин, Янукович. Невышедшее интервью Гордона с Кернесом. Трансляция

02.02.2021, 18:32, Новости дня

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Кернес родился в 1959 году в Харькове. Окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого (специальность – правоведение) и Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца (специальность – государственное управление).

Трудовую деятельность начал в 1977 году на харьковском заводе “Свет шахтера”. С 1980 года более 10 лет работал на государственных предприятиях города. С начала 1990-х занимался бизнесом.

В 1998 году Кернес впервые был избран депутатом Харьковского городского совета, затем избирался еще несколько раз. В 2002-м, а также в 2006–2010 годах был секретарем Харьковского горсовета. В 2010 году Кернес был избран мэром Харькова и занимал эту должность до своей смерти в декабре 2020 года.

На жизнь Кернеса несколько раз покушались. В апреле 2014 года во время пробежки в него выстрелил неизвестный. Кернес выжил, но после покушения передвигался в инвалидной коляске.

В августе (по другим данным – в сентябре) 2020 года Кернес заразился коронавирусом. От COVID-19 и его последствий политик лечился в немецкой клинике “Шарите”. 16 декабря Кернес скончался.

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