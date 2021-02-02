Псаки заявила, что в Белом доме «не скучают» по твитам Трампа

02.02.2021, 18:28, Новости дня

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала заморозку аккаунта бывшего американского лидера Дональда Трампа в Twitter, отметив, что администрация нового президента Джо Байдена не скучает по его твитам, пишет The Hill. Как подчёркивает издание, Трамп сохранял молчание на фоне попыток Байдена добиться принятия пакета помощи при коронавирусе.



Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация президента Джо Байдена не тратит много времени на размышления о бывшем главе государства Дональде Трампе и «не скучает» по его твитам, пишет The Hill.

На вопрос, облегчило ли жизнь Байдену решение Twitter заморозить аккаунт Трампа, так как бывший президент теперь не может оказывать влияние на членов Республиканской партии, чтобы те отвергали инициативы новой администрации, например, пакет помощи в связи с коронавирусом, Псаки заявила: «В это, может быть, трудно поверить, мы не тратим много времени на разговоры или размышления о президенте Трампе — точнее, о бывшем президенте Трампе». И назвала вопрос «более уместным» для республиканцев.

«Но я не могу сказать, что мы скучаем по нему в Twitter», — добавила пресс-секретарь Белого дома.

Как отмечает The Hill, Трамп сохранял молчание относительно первой серьёзной «политической борьбы» Байдена в Вашингтоне, который пока не может добиться того, чтобы конгресс США принял пакет стимулирующих экономику мер на сумму $1,9 трлн, чтобы страна смогла преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Издание напоминает, что Twitter и Facebook заблокировали Трампа, после того как 6 января толпа его сторонников ворвалась в здание Капитолия, прервав утверждение итогов президентских выборов.