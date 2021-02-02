Экс-председатель Европарламента – не нужно связывать «Северный поток» с делом Навального

02.02.2021, 18:28, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Иногда санкции бывают неизбежны и необходимы, однако ограничения ещё никогда не заставляли Владимира Путина отказаться от своей позиции, считает экс-председатель Европарламента и бывший глава Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц. В интервью Der Spiegel он также заявил, что не нужно использовать ситуацию вокруг Алексея Навального в качестве тактического инструмента в деле «Северного потока — 2», поскольку строительство газопровода реализуется на европейском уровне с учётом всех правовых и законных требований.



Reuters

Экс-председатель Европарламента и бывший глава Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц, выступающий против антироссийских санкций, в том числе и против остановки проекта «Северный поток — 2», объяснил свою позицию. В интервью изданию Der Spiegel он рассказал, что санкции бывают неизбежны и необходимы, однако он ещё не видел, чтобы ограничения заставили бы Владимира Путина отказаться от своей позиции. И ситуация с Алексеем Навальным, из-за которого РФ грозят новые санкции, никак не изменит ситуацию.

«Нам следует задуматься, насколько правильный путь. Повторяю: чего вы хотите ими добиться? Освобождения Навального из тюрьмы? Или свержения Путина? РФ обладает вторым в мире арсеналом ядерного оружия и имеет право вето в Совете Безопасности ООН. Вы действительно всерьёз думаете, что Кремль пошатнётся, если мы в дополнение ко многим прошлым санкциям введём новые из-за Навального? Намного эффективнее новых санкций было бы противодействие бесконечной пропаганде», — считает Шульц.

Он также добавил, что остановка строительства газопровода не приведёт к установлению стабильной демократии в РФ и не решит проблемы. Германии, считает Шульц, удастся добиться большего, ведя диалог с Москвой и выступая с предложениями, учитывающими, в частности, экономические и политические интересы России.

«Мы не должны привязывать «Северный поток — 2» к делу Навального. Есть более подходящие способы отреагировать на него, что в конечном итоге поможет оппозиции и господину Навальному намного больше. Можно приводить аргументы в пользу того, что «Северный поток — 2» является ошибкой с точки зрения энергетической политики. Можно считать, что мы должны отказаться от импорта газа из России. Но тогда следовало бы принципиально отказаться от строительства газопровода, а не использовать его в качестве тактического инструмента в деле Навального», — добавил политик.

Он также отметил, что строительство газопровода реализуется на европейском уровне с учётом всех правовых и законных требований. И если сейчас остановить строительство готового уже на более чем 80% газопровода, то придётся компенсировать убытки участвующим в проекте компаниям, о чём в ходе дискуссии обычно просто умалчивают.