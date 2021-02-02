Ученые продемонстрировали биомассу для восполнения дефицита витамина A

02.02.2021, 18:26, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российские исследователи предложили использовать биомассу для восполнения дефицита витамина A. Разработанный ими препарат также способен помочь взрослым и детям, имеющим предрасположенность к заболеваниям онкологического характера.

Разработка биомассы с высоким содержанием пигментов-каротиноидов велась сотрудниками Высшей школы биотехнологий и пищевых производств. По словам директора Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ Юлии Базарновой, их препарат универсален. Его можно применять не только в фармацевтике, но и в пищевой промышленности, добавляя в продукты питания для восполнения дефицита витамина A. Обычно его дефицит испытывают люди, проживающие в регионах с высокой экологической нагрузкой.

Кроме того, ученым удалось создать состав питательной среды, обеспечить необходимые условия освещенности, а также найти способы, позволяющие концентрировать и обезвоживать биомассу. Сейчас эксперты работают над изготовлением инновационных микрокапсул-добавок.

Источник: ria.ru