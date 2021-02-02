Скопление темной материи ученые нашли в реликтовой галактике рядом с Землей

02.02.2021, 18:26, Разное

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Американские астрономы заявили, что недалеко от Земли они обнаружили гигантское гало темной материи, окружающее карликовую галактику. Необычное скопление находится в 164 000 световых годах от нашей планеты, что по космическим масштабам является не таким большим расстоянием.

Речь идет о карликовой ультратонкой галактике Тукан II. Из-за большой концентрации темной материи звезды в ней находятся далеко от центра, испытывая гравитационное влияние. Новые наблюдения за объектом позволили более точно установить его размеры. Оказалось, что масса галактики в 3-5 раз больше, чем предполагалось ранее.

Тукан II относится к реликтовой галактике, звезды которой обладают низкой металличностью, поскольку образовались они в раннюю эпоху после возникновения Вселенной. Данный объект интересен также своей протяженностью и массивностью. Учитывая, что после возникновения Вселенной вещества в ней было не так много, исследователи считали, что реликтовые объекты должны иметь более скромные размеры.

Темная материя является гипотетической формой материи. Ученые полагают, что на ее долю во Вселенной приходится 85% всей массы, однако зафиксировать ее пока не удается, хотя гравитационное влияние ощущается высокоточными приборами.

Источник: ria.ru