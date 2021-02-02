Вагнер и его команда спасли жителей ЦАР – в Сети появилась шестая часть нашумевшего комикса

02.02.2021, 18:26, Разное

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В Сети появилась новая часть комикса о русском супергерое Вагнере – «Гнев хищников». Описанные в нем события происходят в Центральноафриканской республике и очень похожи на реальную ситуацию в этой стране.

В первых выпусках рассказывается о появлении Вагнера – русского героя, который спасает мирных граждан по всему миру. В Сети высоко оценили серию комиксов.

В шестой части Вагнер и его друзья помогают жителям ЦАР, спасая их от кровожадных чудищ. По сюжету, вместе со львами, пришедшими на помощь из джунглей, главный герой серии комиксов побеждает оппонентов и получает награду от местных властей.

В настоящее время боевики из рядов «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) действительно пытаются атаковать населенные пункты ЦАР. В декабре CPC планировали сорвать президентские выборы, но правительственные силы при консультативной поддержке российских военных инструкторов отразили удар.

Ряд СМИ безосновательно называл инструкторов бойцами «ЧВК Вагнера», эти заявления журналистов были подвергнуты жесткой критике как в Москве, так и в Банги.