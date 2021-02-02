 

Компания Mitsubishi назвала стоимость обновленного Eclipse Cross для России

02.02.2021, 18:24, Новости дня
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В Сети опубликовали технические параметры новой модификации кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross для российского рынка.

Уже к апрелю станет возможным приобрести новинку у местных дилеров. Вместе с тем производитель анонсировал, что модель поступит с треми комплектациями по цене от 2,37 до 2,71 миллиона рублей. Под капотом паркетника установлен 2-литровый бензиновый двигатель, который выдает 150 л.с. мощности. В продаже также появится версия с 1,5-литровым турбированным агрегатом с аналогичной отдачей.

Распознать Mitsubishi Eclipse Cross новой генерации можно по ходовым огням, головной оптике, а также увеличенным колесным дискам. Среди новшеств эксперты называют внедрение мультимедийного комплекса Mitsubishi Connect.



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