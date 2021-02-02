Мнение: Замах не оправдался.

02.02.2021, 17:58, Разное

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Либеральная тусовка 31 января не оправдала ожиданий.

Количество людей вышедших на протесты уменьшилось, по сравнению с недельной давностью они были менее многочисленны.

Повлияла на это упреждающая нейтрализация сподвижников А.Навального, многие из них были подвергнуты арестам и не смогли влиять на их организацию.

Люди вышедшие на акцию были неорганизованны, отсутствовала координация действий и уже к вечеру всё пошло на спад.

Задержания людей были более многочисленны, нежели в прошлый раз, что показало желание власти не церемониться с протестующими.

Сегодня многие из задержанных будут проведены по административным правонарушениям, штрафные санкции первоначального уровня многим из них будут обеспечены.

Данные наказания отобьют у них охоту проявлять свою активность в ближайшем времени.

Все они встанут перед выбором: джакузи или тюрьма, что они для себя выберут, догадаться здесь будет не трудно.

Одно дело видео о окрестностях г.Геленджик с 100 млн. аудиторией, другое желание топтать на улицах слякоть с лозунгами “Свободу Навальному”.

С подобными лозунгами нельзя выводить на протестные акции значительное количество людей по нарастающей, здесь уже необходимо нечто иное, типа популистских “Власть народу! Земля крестьянам! Фабрики рабочим! Море морякам!..”

Если это прошло в 1917 году у большевиков, то по крайней мере ещё как-то сможет взбудоражить умы людей сегодня.

Без выдвижения лозунгов социальной направленности вся затея либеральной тусовки будет обречена на провал.

Всё это ещё больше обозлит власть, и она без всякого зазрения совести упечёт их лидера 2 февраля в места не столь отдалённые с уже настоящим уголовным сроком.

Это можно назвать пределом либерального движения, их верхушка изолирована, весь компромат выложен на сукно, А.Навальный больше не сможет координировать эту тусовку из лагерного барака.

История с дворцом в г.Геленджик показала только одно, власть испугалась и пошатнулась, но скоординировалась и выстояла.

Выстояла с опорой на силовые структуры, но потеряла своё лицо.

На ближайших выборных компаниях, молодое поколение жаждущее перемен более активно включится в эти мероприятия с отрицательными показателями в отношении действующей власти.

Власть в свою очередь желая удержать свои позиции будет вынуждена идти на массовые фальсификации при подсчете результатов голосования, что может привести уже к совсем другому развитию протестного движения.

Это уже будет народный протест, кто сумеет его возглавить и как он будет реализован покажет время.

Если его сумеют возглавить лидеры левого и патриотического толка, значит он сможет иметь тенденции к своему развитию.

В случае отсутствия таковых он будет равносилен буре в стакане.

Будут продолжаться протесты в виде ропота, как в одном мультфильме про Кота в сапогах: чьи это тут поля – Маркиза Карабаса, чьи это луга – Маркиза Карабаса, чей это замок – (недельная пауза) и наконец то, естественно Маркиза Карабаса …

Появление многоточий не означает неспособность мною выразить свои мысли в письменной форме, нехватки словарного запаса, как следствие это является возможностью для мыслящего люда продолжить развивать свои ассоциации по этому поводу.

Однажды Салтыков-Щедрин сказал замечательные слова:

“Любят русские люди бунтовать. Придут к барскому дому станут на колени и бунтуют!”



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