Путин отметил роль учителей в воспитании и становлении молодого поколения россиян

02.02.2021, 17:56, Новости дня

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Российские власти постараются сделать все возможное для того, чтобы сделать систему образования современной и с доступом к скоростному интернету, сообщил президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с лауреатами конкурса «Учитель года».

«Мы и дальше будем делать все, чтобы школа, система образования были по-настоящему современными, в том числе, чтобы появился и скоростной интернет, чтобы каждый ребенок смог раскрыть свой талант, найти свой путь в системе знаний, чтобы ему было интересно учиться, а учитель чувствовал поддержку государства и общества», – передает РИА «Новости» слова президента.

В то же время, Путин подчеркнул, что как бы далеко вперед не шагнули современные технологии, они не могут заменить живое общение. Глава государства назвал работу ученика и учителя совместным творчеством. «Роль наставника в воспитании и образовании остается, и, я убежден, останется еще на долгие годы, навсегда останется, важнейшей и определяющей, в чем мы еще раз убедились в период пандемии», – подчеркнул он.

По словам президента, учительский труд в РФ вызывает особое уважение. «Именно от школьного учителя, наставника во многом зависит то, кем вырастет человек, каким он станет. Учитель способен не только зажечь в ребенке интерес к знаниям, раскрыть все его таланты и способности, но и заложить базовые ценности, которые станут надежной опорой во всей взрослой жизни человека», – сказал президент.

Как напомнил Путин, только на выплаты классным руководителям – их около 800 тыс. человек – в ближайшие три года власти направят почти 225 млрд рублей. Президент отметил, что такое решение связано с «огромной ролью учителя в воспитании и становлении молодого поколения граждан России».

В ходе разговора с педагогами глава государства высказал мнение, что РФ достойно отвечает на вызовы пандемии коронавируса, что касается, в том числе и системы образования, передает ТАСС.

«Не все было гладко и идеально, но в целом наша система образования, вообще наша страна, на всех уровнях через испытания проходит достойно», – отметил Путин.

Кроме того, российский лидер поддержал идею победителя конкурса «Учитель года» Михаила Гурова объявить 2023-й Годом математики. Путин пообещал оказать поддержку этой инициативе.

«2023 год действительно рассматривается в правительстве как год, который можно объявить Годом математики, и, безусловно, мы это поддержим», – сообщил глава государства.

«Финалистами стали пять человек, и среди них три математика. Это, конечно, указывает, что сегодня математика в нашей стране очень актуальна. Знаменательно то, что конкурс называется «Учитель года – 2020». Именно в этом году мы праздновали 75-летие со дня Великой Победы. И, конечно, роль учителя, как проводника ценностей, еще больше увеличивается», – отметил Гуров.

Из-за эпидемиологической ситуации заключительный этап конкурса перенесли на начало 2021 года. Во вторник, 29 января, были названы 15 лауреатов конкурса: преподаватели из Адыгеи, Башкирии, Бурятии, Чечни, Москвы, Санкт-Петербурга, Камчатского края, Вологодской, Калининградской, Калужской, Ленинградской, Магаданской, Орловской, Ростовской, Рязанской областей. В этот раз в заключительном этапе конкурса принимали участие 85 человек из всех регионов страны. Их средний стаж педагогической деятельности – 12 лет, а средний возраст 36 лет. Самому молодому участнику 25 лет, самому старшему – 59. Большинство участников преподают историю и обществознание.

Конкурс «Учитель года» проводится ежегодно с 1992 года. За прошедшие годы чаще всего абсолютными победителями становились учителя русского языка и литературы (девять человек), математики (пять человек), истории, биологии и музыки (по три человека). С 2005 года федеральный этап конкурса проводится не в Москве, а на родине победителя. Организаторы полагают, что таким образом конкурс «инвестирует» опыт лучших педагогов в систему образования субъектов страны, популяризируя профессию учителя.