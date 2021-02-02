Налоговый вычет на фитнес могут распространить на уже действующие договоры

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02.02.2021, 17:56, Новости дня
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Законопроект о вычете по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги могут распространить на договоры начиная с 1 января, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Татьяна Кусайко.

Представители фитнес-индустрии высказали пожелание, чтобы закон распространился на правоотношения с 1 января 2021 года. Таким образом, появляется возможность подать декларацию задним числом и получить вычет с расходов на занятия спортом и физкультурой в 2021 году, передает РИА «Новости».

«Это возможное изменение. Учитывая важность данного законопроекта, можно сказать, что государство приравнивает эти расходы к социально значимым», – сказала в свою очередь сенатор.

Она полагает, что речь может идти о внесении поправок ко второму чтению законопроекта. «Все зависит от обсуждения», – заключила Кусайко.

Ранее нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, по которому граждане смогут оформить социальный налоговый вычет в размере 13% от затрат на физкультурно-оздоровительные услуги. Срок вступления документа в силу – по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДФЛ, то есть с 1 января 2022 года.



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